【1月壽星】獲同門師妹余香凝廖子妤陪慶生　麥子樂疫市搞飲食：辦法總比困難多

▲ 麥子樂獲一眾同門師妹陪同慶生。

今日（1月12日）為麥子樂的42歲生日，與他同公司的藝人包括余香凝（Jennifer)、廖子妤（Fish）、陳穎欣（Yanny）、徐頴堃（Erica）、林千渟，連同余潔滢（Zoe）、梁式昕（Catrina），齊齊為「壽星仔」切蛋糕慶祝。

麥子樂更邀得2月份生日的Zoe及剛度過生辰的Catrina一起吹蠟燭許願，過去一年麥子樂進軍飲食業開了餐廳，升呢做「老闆」，故生日願望希望疫情盡快過去，所有事回復正常。

在疫巿中創業，麥子樂坦言難免會受到影響，不過他認為辦法總比困難多，希望大家可以共渡難關。說到又大一歲，可有被家人催婚？麥子樂說：「沒有，對感情事從不強求，暫時以工作為重，除了生意上發展外，亦希望可以嘗試不同角色，角色得到觀眾愛戴。」

▲ 麥子樂跟Zoe、Catrina一齊切生日蛋糕。（大會提供）

余潔滢想拍戲

Zoe與Catrina在過去1年，一起參加了真人騷選秀節目，獲得好評，二人異口同聲表示是事業上一大突破。

其中即將下月踏入25歲生辰的Zoe，表示希望可以一嘗拍攝電影滋味。

▲ 三人許願！（大會提供）

Zoe表示：「由於生日跟新年很接近，所以通常生日會跟朋友打麻雀、拜年，就快25歲，我希望可以拍電影，為了裝備好自己，年初開始學打功夫，希望遲些可以大派用場。」

至於憑參與真人騷節目嶄露頭角的Catrina表示過去是豐收的一年，可以憑節目得到觀眾認識，她希望新一年可以繼續突破，寫好歌、拍好節目。