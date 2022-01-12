【超市大搜查】攝取大量水銀可致幼童智力下降　營養師推介低水銀吞拿魚罐頭

▲ 營養師推介低水銀吞拿魚罐頭

不少港人經常買吞拿魚罐頭食用，「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師陳司卓（Sally）指出，不同牌子的吞拿魚罐頭水銀含量相差甚遠，有三類人要小心進食。若攝取過量水銀，可影響胎兒及幼童的智力。為此，她推介4款低水銀吞拿魚罐頭，並列出建議食用份量。

根據食安中心的資料，「水銀」（汞）是一種大量蘊藏於自然環境的金屬元素，並以不同形態存在，而「甲基汞」是最強毒性的水銀形態。水銀可以存在於魚類中，尤其在體型較大的捕獵魚類中最常見。早前消委會測試了市面上46款罐頭魚，於9成吞拿魚罐頭樣本均驗出甲基汞。

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攝取大量水銀可致幼童智力下降

註冊營養師Sally在「Nutri Life 註冊營養師」facebook專頁表示，若攝取大量甲基汞，可影響胎兒神經系統發育，亦可致幼童智力下降。⁣其中，「長鰭吞拿魚」（albacore tuna，即white tuna）及「黃鯨吞拿魚」（yellowfin tuna）除了含有奧米加3脂肪酸，亦含甲基汞及惟甲基汞所帶來的風險遠超過奧米加3脂肪酸的益處。

⁣吞拿魚罐頭一般選用體型比較小的吞拿魚，累積其體內的汞含量比體型較大吞拿魚為之少。某些罐頭品牌選用「長鰭吞拿魚」（white tuna），這屬於體型較大的吞拿魚品種，故其重金屬含量比較高。以一個體重60公斤的孕齡女士為例，若每星期進食4罐，就已超過每星期汞攝取量上限。⁣她提醒，小朋友、家長及準備懷孕的女性，記得選購低水銀罐頭吞拿魚。

低水銀吞拿魚罐頭

Sally推介以下4款低水銀吞拿魚罐頭，甲基汞含量均為0.06毫克/公斤：

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食安中心：三文魚龍脷柳水銀含量較低

食安中心亦指，胎兒和嬰兒受水銀毒性影響的風險較高。2003年，專家委員會把甲基汞每週可容忍攝入量定為每公斤體重1.6微克。體型較小（1斤，約605克以下）的魚類、養殖魚和淡水魚的水銀含量較低，例如：大頭魚、鯧魚（䱽魚）、絞鯪魚肉、三文魚、烏頭、龍脷柳和鯇魚。

計劃懷孕、懷孕和授乳的女性，則應避免進食體型較大的捕獵魚類。水銀含量相對較高的魚類包括：鯊魚、劍魚、旗魚、金眼鯛、大西洋胸棘鯛、狗魚、方頭魚及鮫魚。某些品種的吞拿魚（金槍魚）汞含量亦偏高，如大眼吞拿魚、藍鰭吞拿魚及長鰭吞拿魚。

部份內容獲「Nutri Life 註冊營養師」授權轉載

陳司卓（Sally），澳洲註冊營養師 ，現於Nutri Life 營養顧問中心執業，主理體重管理及運動營養，專為三高患者及運動員提供面對面及WhatsApp營養諮詢。熱愛運動，享受美食，助人輕鬆增肌減脂。

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責任編輯：黃泳欣