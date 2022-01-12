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【一夜夫妻120蚊】僅用$120煮6人晚餐　陳煒現身煮兩味分享入廚貼士

娛樂 14:01 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《一夜夫妻120蚊》

myTV SUPER原創真人騷《一夜夫妻120蚊》第7集來到第二輪比賽首天賽事的重頭戲——120元6人晚宴，兩組夫婦不但出盡慳家招數，更各自請來姊妹好友一齊炮製大餐，陳煒更驚喜現身，成為李漫芬（Fanny）一家的秘密武器。

Fanny豪食五餸一湯

首日早上買餸遇上重重困難的李漫芬，黃昏之後得到姊妹「加持」，合力炮製5餸一湯6人晚宴，除兩位早前已透露過，細食又不計較的好姊妹外，原來Fanny還有陳煒作為她的秘密武器出手煮兩味，煒哥不但又炒又煮又拋鑊，過程中更不忘介紹烹調貼士，就如同場加映「煒哥的味道」。

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放工回來的老公Alvin，聞到飯菜香氣就將中午只吃了杯麵的怨氣盡掃，與囡囡一同大快朵頤。

吃飯時，一眾姊妹們更大談慳家之道，Kawaii原來最愛收起用完的罐頭、膠樽作回收，因為可以儲分換食物，慳錢之餘亦能環保。最愛下廚的煒哥就表示慳錢最緊要去街市，因為超級市場都有定價，但充滿人情味的街市就可以講價兼搭多條蔥，有時還會在檔販口中學到不少入廚知識。

秘製雞翼慰勞講價專員

至於素人Coco與孖八夫婦，由老公早上負責買餸講價然後返工，老婆放工就立刻拿起鑊鏟炮製晚餐，更以孖八最愛吃的秘製雞翼，答謝他的講價功勞，成功控制6人晚宴的成本，而Coco更一邊煮一邊跟好姊妹傾心事，分享湊女心得。

撰文 : TOPick柴犬出動

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