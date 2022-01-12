【非禮印傭】康文署經理涉13度非禮印傭　事主稱被告曾凌空抱起她說「先生錫你」

▲ 56歲康文署康樂事務經理涉於3個月內多次強吻及撫摸印傭。

56歲康文署康樂事務經理涉於3個月內多次強吻及撫摸印傭，並曾凌空抱起印傭及說「先生錫你」，印傭最終難以忍受，於僱主施淫前開啟錄影鏡頭。涉案經理今（12日）在西九龍裁判法院否認13項猥褻侵犯罪，案件今開審。事主作供稱，她曾在浴室內開啟手機錄影鏡頭時，僱主突然走入浴室，強吻她的面及嘴唇。控方問及事主為何在浴室放下手機？事主哽咽稱因已無法忍受僱主。

被告巴廷明（56歲）案發時為高級康樂事務經理（園藝），被控於2021年3月11日至6月25日，共13次在元朗猥褻侵犯女子X。

事主X作供稱，曾遭被告多次非禮，但已忘記部分事發時間。X稱最早有印象的事發日期為2021年3月11日，被告載X到女傭中心領取身分證，當時X坐在副駕駛位置，在行車時被告用左手捉着X的右手，再吻X的手。隨後被告在紅燈停車後，再吻X右面一下。

X續指，隨後被告再駕車接送她離開，其間被告用左手摸她的腹部，並問及「你係咪食飽啦？」。被告之後再於暗處停車，並吻了X兩邊面頰各1次。

X又指，她於翌日晚上約11時洗澡後，被告於梳化上撫摸X的大腿，X感到不自在於是站起來，但被告又跟着X站起，再將X凌空抱起後說「先生錫你」，X在被告放下她後隨即走回房間。

及至3月24日，X指在太太外出後詢問被告有什麼家務需要做時，被告於梳化上將X拉到他的胸前，再抱着X問「先生錫你好唔好？」。X供稱當時搖頭，被告遂放開她。及至4月10日，X供稱，被告於浴室內要求X清潔浴缸，當X於浴室清潔時，被告雙手放在X的腮骨，再吻X的嘴唇及兩邊面頰約1分鐘。

X續指，她於翌日早上於浴室內放下手機，並開啟錄影鏡頭時，被告突然走入浴室，用左手抱着X的右邊肩膊，用右手摸X的下巴，再吻X的面及嘴唇。控方問X為何在浴室放下手機？X哽咽稱，因她已無法忍受被告。

聆訊下午續。

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記者：梁錦麟