【識貨2】見習主播「生擒」炎明熹姚婥菲　 陳敏之黃美棋著古裝Sell貨

▲ 《識貨2》

由鄭裕玲（Do姐）帶領鄭衍峰及孔德賢主持的TVB節目《識貨2》內，今輯「見習主播」分別為陳敏之、阮兆祥、黃美棋、游莨維（一蚊Joe）、邵初及劉頌鵬。

昨晚（1月11日）《識貨2》，除一蚊Joe外，餘下5位主播繼續輪流進行直播。一直表現出色的黃美棋直播期間發揮了一定的組識及領導才能，她主動分配一名助播負責場外支援工作，主要負責提醒剩餘時間、雜務以及控制流程，令直播順利完成，獲評判力讚。

完成直播後，6位主播隨即接獲新任務，並分成男、女子組出發到「TVB職藝員聯歡晚宴」進行推銷，場面熱鬧。

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向Gigi及Chantel推銷

在相關環節，6位主播無論搬貨或是設計攤位均親力親為，表現認真。擺檔期間黃庭鋒突然亂入，陳敏之見狀即將其「生擒」，難得庭鋒表現淡定，並笑問敏之：「你開聲吖，你想我買幾多？」被冧得一陣陣的敏之即時變怕醜妹。

到尾聲，女子組為散貨Chur到盡，她們先向陳煒埋手，出名有義氣的煒哥亦用盡身上所有現金支持，最終只剩下20港元搭車，十分搞笑；之後女子組再向「小妹妹」炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）下手，向她們力Sell毛公仔，結果亦成功得逞。

記憶力大挑戰

今晚（1月12日）播出的《識貨2》內，主播再接受製作組安排的記憶力大挑戰，由鄭衍峰及孔德賢親身上陣Sell貨，期間二人會「發布」大量資訊，6位主播必須記下並予以重新演繹。

為加強節目效果，鄭衍峰與孔德賢竟作出突破性演出，大玩HeHe情節，摸面兼錫錫！之後6位主播再齊齊換上古裝，邊演戲邊Sell貨，除敏之、美棋及邵初的古裝造型非常吸睛外，眾人的演戲式直播亦相當爆笑。