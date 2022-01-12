  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 16:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【屯門疫情】多個檢測站逾千人排隊等強檢 實惠華都分店無條件借出摺櫈

休閒消費 15:19 2022/01/12

分享：

熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

實惠華都分店無條件借出摺櫈給市民休息。

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府今日公布的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處34個指明地方的人士接受新冠檢測，當中涉及屯門多個地方，包括掃管笏管愛琴海岸地下3C號鋪 Fusion by PARKnSHOP、屯門VCity地下一田超市、黃金海岸商場地下Pacific Coffee及Market Place by Jasons等，由於人數眾多，多個檢測中心出現人龍。

大批市民今日（12日）到屯門兆麟社區會堂接受檢測，現場所見，市民在兆麟街大排長龍，部分長者更自備凳椅等。任職地盤工作的岑先生居於屯門兆麟苑，他今早8時已到兆麟檢測站排隊，目測有過千名居民排隊，排隊逾4小時的他仍在等候檢測，期望可以在黃昏前完成。同樣居於兆麟苑的蘇同學今早8時亦已經到場排隊，至下午1時已輪候5個多小時，仍未能進入檢測大樓。

考慮到大批市民在寒風中排隊等候，Pricerite實惠表示，屯門華都分店即時起會安排無條件借出摺櫈畀有需要的街坊，希望呢一張摺櫈，讓各位街坊可於長時間輪候期間坐低稍作休息，歡迎市民向店員查詢。實惠更強調，每張借出過摺櫈都會進行徹底消毒，希望照顧身邊長者小朋友。

最新影片推介：

責任編輯：鄺嫻

新冠肺炎 強制檢測 檢測中心 新冠肺炎疫情 商場 屯門

最高瀏覽

【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
12:13 2022/01/11
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作
10:42 2022/01/11
【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作