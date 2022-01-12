【屯門疫情】多個檢測站逾千人排隊等強檢 實惠華都分店無條件借出摺櫈

▲ 實惠華都分店無條件借出摺櫈給市民休息。

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府今日公布的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處34個指明地方的人士接受新冠檢測，當中涉及屯門多個地方，包括掃管笏管愛琴海岸地下3C號鋪 Fusion by PARKnSHOP、屯門VCity地下一田超市、黃金海岸商場地下Pacific Coffee及Market Place by Jasons等，由於人數眾多，多個檢測中心出現人龍。

大批市民今日（12日）到屯門兆麟社區會堂接受檢測，現場所見，市民在兆麟街大排長龍，部分長者更自備凳椅等。任職地盤工作的岑先生居於屯門兆麟苑，他今早8時已到兆麟檢測站排隊，目測有過千名居民排隊，排隊逾4小時的他仍在等候檢測，期望可以在黃昏前完成。同樣居於兆麟苑的蘇同學今早8時亦已經到場排隊，至下午1時已輪候5個多小時，仍未能進入檢測大樓。

考慮到大批市民在寒風中排隊等候，Pricerite實惠表示，屯門華都分店即時起會安排無條件借出摺櫈畀有需要的街坊，希望呢一張摺櫈，讓各位街坊可於長時間輪候期間坐低稍作休息，歡迎市民向店員查詢。實惠更強調，每張借出過摺櫈都會進行徹底消毒，希望照顧身邊長者小朋友。

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責任編輯：鄺嫻