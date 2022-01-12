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【旅遊業寒冬】酒店業界嘆靠檢疫及本地生意難維生　盼政府再推「保就業」

社會 15:00 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

旅遊業希望政府能在周五公布的第五輪抗疫基金中，向酒店及旅遊業界提供「保就業」和餐廳補貼。(陳靜儀攝)

疫情未見平息，旅遊業再度受挫，業界今日（12日）再訴苦況，香港酒店業主聯會總幹事李漢城稱，現時有5星級酒店每月蝕3000萬，業界從業員已較正常時期減半。他希望政府能在周五公布的第五輪抗疫基金中，向酒店及旅遊業界提供「保就業」和餐廳補貼。

李漢城續指，政府誤以為staycation和檢疫酒店生意足以維持酒店業營運，但事實是經營檢疫酒店令酒店形象大損，頻密更改的防疫政策亦令業界無所適從。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，感謝政府願意推出第5輪防疫政策，但通關無期亦令業界憂慮，過去資助亦只是杯水車薪。她希望政府撥款最少5億元補助旅行社，包括為每間旅行社提供15至20萬的一次性補貼。

旅遊界立法會議員姚柏良則指，酒店業界站在抗疫前線，又踏入寒冬已久，需要政府大力支援。他建議政府在制定新防疫資助時，精簡發放流程，讓業界盡快得到補助。

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記者：陳梓蔚

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