【屯門疫情】港府今於屯門區增7個流動採樣站　一文看清10個檢測點詳情

▲ 屯門今日有大批市民到社區會堂接受檢測，大排長龍。(林宇翔攝)

本港爆發第5波新冠肺炎疫情，港府今日公布的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處34個指明地方的人士接受新冠檢測，當中涉及屯門多個地方，包括掃管笏管愛琴海岸地下3C號鋪 Fusion by PARKnSHOP、屯門VCity地下一田超市、黃金海岸商場地下Pacific Coffee及Market Place by Jasons等。詳情即看：【下一頁】

由於近日有多宗確診個案患者在屯門區工作或居住，當局憂區內出現隱性傳播鏈。大批市民今日到屯門兆麟社區會堂接受檢測，現場所見，由於人數太多，市民大排長龍。詳情即看：【下一頁】

港府於今(12日)在社交網站發文表示，因應屯門區可能出現懷疑隱形傳播鏈，為方便區內居民及在該區工作的人士「願檢盡檢」，除現有的檢測點外，區內今日起增設7個流動採樣站為市民提供檢測服務。所有市民如對身體狀況有懷疑，或有感染風險(如曾到訪有疫情爆發的地方或曾接觸陽性檢測個案)，必須盡快檢測，減低病毒傳播風險。

10個檢測地點詳情如下：

資料來源：《添馬台 Tamar Talk》

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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責任編輯：洪芷晴