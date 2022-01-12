【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】

▲ 本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷。（馮漢柱攝）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（12日）下午出席疫情記者會，交代本港疫情最新情況。

【16:35】

當局公布數宗初步確診個案，其中一人為安寧花園印傭(個案＃12903），涉一名30歲男士，本月6日已進入檢疫中心。

一名裝修的工人亦初確，曾於1月5日至8日，到過數個屋苑進行裝修，一同工作的裝修工人、曾同在單位內業主須檢疫，他曾到過上環壽司郎、大食代大本營等食肆。

一名20歲男大學生初步確診，他於1月4日晚上約7時曾到過銅鑼灣希慎廣場「牛気」進食，１月6日及1月4日分別於灣仔及上環的心事如塵做兼職。他曾到過旺角朗豪坊、金雞廣場，1月7日曾到過皇室堡、希慎廣場逛街。詳情即看：【下一頁】

另一名初確的19歲學生，住於油塘，為鄧境波書院的學生，1月7日為最後上課日，曾到過中央圖書館溫習，他為個案12913的家人。

【16:30】

衞生防護中心及醫管局交代最新確診個案，今日新增22宗確診個案，包括17宗輸入，4宗與輸入個案相關個案，當中20宗驗出有T478K或N501Y變種病毒，1人有L452R。一宗源頭不明個案，涉居住於屯門的竹篙灣女保安員，當局會進行基因分析，以尋感染源頭與竹篙灣或屯門相關個案有關

港大微生物學系講座教授袁國勇今日中午到北角楓林花園第三期視察，指出大廈出現垂直傳播感染病例。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，3個確診或初步確診個案分布在2個不同單位，詳情即看：【下一頁】

屯門多處被納入強檢公告，今日多個檢測站逾千人排隊等強檢，有學生輪候逾5小時：驚排隊時受感染，詳情即看：【下一頁】

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴 醫生拆解睡眠窒息症治療

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記者：黃悅晴、鄧凱文