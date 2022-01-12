【霍家爭產】霍英東遺產案續審　霍震寰庭外表示「一直希望和解」

▲ 霍震寰離開法庭時，於庭外表示「一直希望和解」。（林育慧攝）

已故全國政協副主席霍英東遺產爭奪訴訟，長房3子女要求回購涉及南沙項目股權，案件今(12日)於高等法院續審。女兒霍麗娜一方於開案陳詞指，2011年家族公司會議上首次披露，負責南沙項目的有榮有限公司1股轉往霍英東基金有限公司一事，而霍麗娜並非公司董事，因此當時並不知悉有關事宜。霍麗娜一方指霍震寰其後曾表示，有關回購股權期限已過，若尊重父親意願，可找律師研訊。霍震寰於中午離開法庭時表示「一直希望和解」。

3宗案件原告分別為長房三子霍震宇、女兒霍麗萍及霍麗娜；與訟人包括3房成員，家族公司霍興業堂置業有限公司、霍氏基金有限公司、霍英東基金有限公司、獲多寶有限公司及有榮有限公司等。

代表霍麗娜的資深大律師余若海今續開案時指出，2011年11月家族公司會議上，曾披露有關負責發展南沙項目的家族公司有榮有限公司，其1股轉往霍英東基金有限公司一事。余指，當時霍麗娜並沒有出席會議，亦非公司董事，故以其位置難以知悉公司一切事宜；其後霍麗娜曾要求霍震寰交出遺產部分帳目但被拒。

余續指於1個月後，霍震寰就有關股權事宜向兄弟姊妹提及父親霍英東的意願，他指「呢樣嘢個期限過咗，大家成員如果同意，我哋尊重（父親）當時嘅意願，再搵律師研究。」

及至2012年3月29日家族公司會議中，余引述霍震寰曾表示，「22平方公里地響嗰度，佢話無得蝕⋯⋯只有升值，所以透過有榮打造返個地產嘅王國，不過後來因為要長綫投入，娛樂公司有錢入嚟，所以轉俾霍英東基金，講明有榮有權買返股份，大家唔好再講咁多嘢，爸爸意願係咁。」

余指，霍震寰對有榮轉1股股權一事比霍麗娜清楚，余指作為公司董事具有授信責任，就披露事宜須清楚、全面及坦率。

至2012年5月5日，與前特首董建華的會面中，霍震寰提及股權事宜，「可能發展期長遠，南沙到孫嗰代已到期，要買返嗰陣時就用攞出來嘅貸款及利息，依家睇下一步點。」。余指於2個月後，霍震霆亦提及「係咪有榮可以回購，請啲律師睇啲嘢仲緊要」。

余續指，霍震寰曾表示有關股權回購期限已過，「你話返轉頭可以研究嘅」。霍震寰又曾指，「父親有意買回有榮一定會向家庭成員提出，否則亦唔會將35億放入銘源，反映股權對父親而言，早已變得毫無意義。」

霍震寰於中午休庭離開高等法院大樓時，回應記者提問時表示「一直都希望和解」。

聆訊下午續。

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記者：林育慧