【新冠肺炎】用紙包飲品盒為U型喉注水　裝修達人：用清水代替漂白水以免污染環境【內附簡易教學】

▲ 裝修達人教用紙包飲品盒為U型喉注水

第五波疫情來勢洶洶，近日確診個案增加，多個群組繼續擴大。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮及港大微生物學系講座教授袁國勇今日到北角建華街51號楓林花園第三期視察，懷疑出現垂直傳播感染病例，初步了解有住戶未曾在排污管倒漂白水，令U型管乾涸成播毒主因。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，3個確診個案分布在2個不同單位，座向是一樣。歐家榮指出，32歲男子初步確診住9樓B室，已接種兩劑復必泰，本月9日出現上呼吸道病徵，不認識48歲4中信證券男職員，昨日去瑪麗醫院求醫，有2個單位互不認識而受感染。

最新影片推介：

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，在9樓住戶未曾在排污管倒漂白水，令U型管乾涸，同時發現在6樓住戶燒香的味道可以傳到9樓。加大廈外牆維修，外牆已圍封，令更加容易傳播，由於出現傳播風險，B室所有住戶須撤離檢疫。

他又解釋，由於大廈外牆維修時，室內空氣流動較差，故此一旦大廈有確診個案，而住戶又沒有定期灌水入U型喉管，有機會增加大廈內住戶傳播風險。

每日倒清水入U形聚水器預防病毒擴散

在本港爆發疫情初期，多位專家已呼籲市民每日倒清水入U形聚水器(即U型喉)，保持U型喉長期儲水，預防病毒迅速從大廈污水渠擴散。裝修達人則教大家如何利用紙包飲品盒輕易為U型喉管隔氣注水。

AURA Design 雅諾設計及工程的阿Tim教大家4步曲製作一個飲品盒注水器，方便為U型喉隔氣注水。大家只需要一個飲品盒、膠紙和剪刀便做好注水器，簡單又實用！

香港部份樓宇，以「單管」設計排污, 去水喉管經過U型隔氣直駁糞渠！所以一定要確保去水隔氣有足夠儲水！

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

1.將飲品盒剪開

2.在飲管較短的一端捆上膠紙

3.插入飲管

4.把飲管插入去水位

阿Tim指如果很多日沒有注水入U形聚水器，第一次便要倒超過500毫升的清水。其後每日倒一杯，補充已蒸發的水量即可。阿Tim呼籲大家不要倒入漂白水，使用清水便可，免得污染環境！

漂白水污染環境

不少港人為了防疫，會把稀釋的漂白水倒進U形聚水器，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良卻指出，若全港700萬市民每天都在渠口倒進漂白水，會嚴重污染環境。他指出，只須倒入清水，令U形聚水器長期儲水，已可預防病毒散播。

而衛生防護中心亦曾在facebook發帖提醒，U形隔氣彎管可阻隔污水管的臭味、細菌病毒，由污水渠管進入室內。如果U形隔氣彎管貯水乾涸或有損毀，就會失去應有的功能。要預防疾病傳播，應確保去水渠的隔氣彎管內有足夠的水，所以每星期要將約半公升清水倒入每個排水口。

責任編輯：羅嘉欣