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【新冠肺炎】北角裝修工人染疫　行蹤多處涉紅山半島、壽司郎、大食代等

社會 16:38 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心交代最新確診個案，指今日（12日）新增22宗測試陽性個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其中1宗初步確診個案涉及32歲男子，為北角建華街51號楓林花園第三期9樓B室住戶，與先前確診的一名48歲男子（#12985）屬同一座向。據了解，2個單位住戶互不認識，相信是垂直傳播感染病例。詳情即看：【下一頁

北角建華街51號楓林花園第三期。（陳永康攝）

該名32歲男子是一名裝修木工工人，在1月9日發病，1月11日到瑪麗醫院急症室求診，他在1月5日至8日傳染期期間，曾到大潭紅山半島、北角百福花園、翠林邨、高俊苑、啟德一號二期等地裝修，工作期間同場工人未有戴口罩，亦有業主到場，全部需要檢疫。他亦曾到訪翠河餐廳、上環壽司郎、大食代（大本型） 、師兄茶冰室、北角譚仔等食肆及渣華道戶外街市。

另外一宗初步陽性個案涉及48歲確診男子（#12985）的同住83歲母親，為6樓B室住戶。曾到訪堡壘街百佳及華貿交易廣場惠康。

另有一名20歲大學生初步確診，他在1月4日曾到銅鑼灣希慎牛気，個案12882亦曾在同日7時到訪，可能曾相遇。相關部門已到銅鑼灣希慎廣場調查，張竹君呼籲，1月4日7時曾在食肆逗留人士需要檢測。詳情即看：【下一頁

最新影片推介：【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　呼吸科醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津

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