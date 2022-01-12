【第五波疫情】飲食美容業員工嘆無法生存　冀政府直接向前線員工發放現金津貼

▲ 勞聯建議政府為受影響行業的從業員直接發放9000元現金津貼。(馮漢柱攝)

政府將推出第五輪防疫抗疫基金，有飲食業員工指政府收緊防疫措施後被要求輪流放無薪假及減薪，薪金大減三分二；亦有已停工的美容業員工指，對沒有收入感焦慮，擔心下月已沒錢交租，形容不知如何生存，冀政府直接向前線員工提供現金補貼。港九勞工社團聯會建議政府向受疫情影響行業的從業員發放一筆過9000元抗停工現金津貼。

政府上周5起收緊防疫措施，包括食肆6點後禁堂食及關閉美容院等處所14天。酒樓廚師葉生表示，措施實施後公司便要求員工輪流放無薪假，所有員工工資亦改為劃一900元一日，變相工資會由原來的3.1萬減至約1萬元，難以應付家庭開支。葉先生又指，積蓄已於第四波疫情時花光，或要再靠與親友借錢過活；再加上臨近農曆新年，希望政府政府第五輪防疫抗疫基金能直接支援前線員工。

飲食業從業員陳先生又指，自己有兩小孩要供養也要供樓，但目前已在清假，若防疫措施再延長，便要放無薪假或工時減半，收入將大減。他又指，第四波疫情期間已要賒借度日，目前還沒還清，欠款數萬元，接下來或要再向親友借錢；他續稱，政府先前的防疫抗疫基金只令僱主受惠，沒有多少能到員工手上，而就算僱主生意好，員工也並未能分享，希望政府直接為前線提供補貼，助渡時艱。

另外，美容業從業員管女士自7號起便停工，她指，自己為新來港單親媽媽，每月要付7千元劏房租金外，亦花費約3000元治療職業病及要寄錢回內地供養父母。她表示，原2萬元薪金每月也只剛好夠用，沒有積蓄，形容是手停口停，擔心下個月沒錢交租，望政府向從業員發放現金津貼，協助度過難關。

勞聯立法會議員林振昇建議政府向受影響僱員直接發放一筆過9000元停工津貼，指僱員可以提供強積金及工作證明；他估計將涉及20-30億元，形容政府可以負擔非獅子開大口。他又倡政府並盡快設立失業援助基金，並開創更多短期何臨時職位，如檢查安心出行及針卡等，供因疫情失業的僱員任職。

勞聯立法會議員周小松則冀政府第五輪防疫抗疫基金可做到「快、準、恆」，倡政府盡快於過年前發放津貼，精準發放在工友手中，同時在持久的疫下設立恆常援助機制。

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記者：黃小冰