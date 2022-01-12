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【新冠疫苗】九龍灣體育館社區疫苗接種中心周五起可提前預約　設12至15個注射站為市民注射復必泰

社會 16:08 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

社區疫苗接種中心。(資料圖片)

政府表示會提早在本周五(14日)起，讓市民預約在教育局九龍塘教育服務中心和九龍灣體育館的社區疫苗接種中心打針。營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心的卓健醫療表示，市民可於周五起提前預約，會設立12至15個注射站，以達致每日注射約2,400至2,600劑復必泰的承載量。

卓健醫療指，將於1月21日起接手營運九龍灣體育館社區疫苗接種中心，當中設立12至15個注射站，以達致每日注射約2,400至2,600劑復必泰疫苗的承載量，繼續為市民提供疫苗接種服務，，因應政府最新安排，市民可於周五起提前預約免費接種疫苗。
 
另外，為配合市民對疫苗接種的需求，卓健醫療將於1月17日起於北角亞太商業中心及中環娛樂行2間醫療中心增設復必泰疫苗接種服務。 

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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責任編輯：蘇文軒

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