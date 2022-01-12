【明星理財】斥資近2千萬購入白石角豪宅　《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主

▲ 娛樂新聞台主播吳紫韻買入大埔豪宅。

大埔白石角有不少新晉屋苑，因環境清幽，吸引不少名人，如藝人陳小春、王祖藍等都是這區的星級住客。近日曾主持《3日2夜》的娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple），亦斥資近2千萬購入白石角新盤朗濤，升呢做豪宅業主。

日前有市場消息指TVB藝人吳紫韻（Ng Tze Wan Purple）在去年底以1,963萬元購大埔白石角新盤朗濤低層一個逾千呎單位，單位實用面積逾千呎，實用呎價約1.6萬元。

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吳紫韻向傳媒證實買入單位，不過坦承是靠父母很大的幫助，之後她大部分收入都要用來供樓，而她指自己一向有留意樓市消息，認為該區的物實十分有吸引，故在父母幫助下入市，也當是自己的生日禮物。

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去年底購入豪宅

Purple在今年1月已在IG透露過已經置業，留言：「2021年年底，真的忙得有點瘋狂但原來真的很享受忙到很累很累的感覺。短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。希望這一年，更加努力，不負初心。」

現年29歲的吳紫韻，是模特兒出身，2018年開始參與電視節目演出，2019年成為TVB娛樂新聞台女主持，曾參演劇集有《十月初五的月光》。

去年TVB藝員潘梓鋒傳出跟吳紫韻（Purple）有地下情，更曾指因吳紫韻相約《愛．回家之開心速遞》演「賈明昇」的鄒兆霆到香閨作客食飯，令潘梓鋒鄒兆霆發生打鬥事件。