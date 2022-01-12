  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 16:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明星理財】斥質近2千萬購入白石角豪宅　《3日2夜》吳紫韻升呢星級業主

娛樂 16:19 2022/01/12

分享：

熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

娛樂新聞台主播吳紫韻買入大埔豪宅。

大埔白石角有不少新晉屋苑，因環境清幽，吸引不少名人，如藝人陳小春、王祖藍等都是這區的星級住客。近日曾主持《3日2夜》的娛樂新聞台主播吳紫韻（Purple），亦斥資近2千萬購入白石角新盤朗濤，升呢做豪宅業主。

日前有市場消息指TVB藝人吳紫韻（Ng Tze Wan Purple）在去年底以1,963萬元購大埔白石角新盤朗濤低層一個逾千呎單位，單位實用面積逾千呎，實用呎價約1.6萬元。

最新影片：潘靜文+林智樂訪問

吳紫韻向傳媒證實買入單位，不過坦承是靠父母很大的幫助，之後她大部分收入都要用來供樓，而她指自己一向有留意樓市消息，認為該區的物實十分有吸引，故在父母幫助下入市，也當是自己的生日禮物。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

去年底購入豪宅

Purple在今年1月已在IG透露過已經置業，留言：「2021年年底，真的忙得有點瘋狂但原來真的很享受忙到很累很累的感覺。短短三個月，拍了一生難忘的綜藝節目，入了劇，有自己的公司，有自己的房子。大概實現了自己一半的目標。希望這一年，更加努力，不負初心。」

現年29歲的吳紫韻，是模特兒出身，2018年開始參與電視節目演出，2019年成為TVB娛樂新聞台女主持，曾參演劇集有《十月初五的月光》。

去年TVB藝員潘梓鋒傳出跟吳紫韻（Purple）有地下情，更曾指因吳紫韻相約《愛．回家之開心速遞》演「賈明昇」的鄒兆霆到香閨作客食飯，令潘梓鋒鄒兆霆發生打鬥事件。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
13:02 2021/12/22
【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
18:05 2022/01/06
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因

你可能感興趣

【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
13:02 2021/12/22
【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
13:09 2021/12/27
【明星豪宅】徐菁遙大埔豪宅開聖誕派對　Suki客廳放大棵聖誕樹夠節日氣氛
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
18:05 2022/01/06
【明星理財】由住徙置區到住半山豪宅　顧紀筠親解成Hermès手袋控原因
娛樂人物職業 演員 豪宅 主播 潘梓鋒 鄒兆霆 開心速遞 模特兒 綜藝節目 TVB

最高瀏覽

【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
12:13 2022/01/11
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作
10:42 2022/01/11
【在家工作】林鄭月娥：非核心前線抗疫公務員　可安排在家工作