【米芝蓮2022】59間香港食肆入選車胎人美食推介　 7間新上榜【內附名單】

▲ 今年香港共有59間食肆入選必比登推介，其中包括7間新入選或晉升食肆。(香港澳門米芝蓮指南facebook)

2022年《香港澳門米芝蓮指南》將於1月19日公佈，而今日（12日）就率先公佈「必比登推介」名單，今年香港共有59間食肆入選必比登推介，其中包括7間新入選或晉升食肆；澳門則有7間食肆入選必比登推介。

必比登推介以實惠的價格，提供優質美食的食肆。即消費者能在香港以低於400港幣，或在澳門以低於400澳門幣的價格，享受到優質的三道菜式美食（不含飲料）。

今年，香港共有59間食肆入選必比登推介，其中7間是新入選或晉升至名單中，分別是3間食肆及4間街頭小販，包括大圍小館、天鴻燒鵝、倆口小吃、公和荳品廠 Kung Wo Beancurd Factory、滿堂樂滬京風味及丁爸食府。

▲ 天鴻燒鵝的招牌燒鵝，以及大圍小館的薑米蒜香籠仔蒸蟹飯。(米芝蓮提供)

▲ 滿堂樂的招牌粢飯 。(米芝蓮提供)

名單如下：

▲ 7間新入選或晉升食肆。(香港澳門米芝蓮指南facebook)

澳門在《香港澳門米芝蓮指南2022》則有7間食肆入選，包括廣受歡迎的陳勝記、祥記、鼎泰豐（新濠天地）、六記粥麵、澳門旅遊學院教學餐廳、老記 （筷子基）以及 O Castiço ；而包括星級餐廳的完整《香港澳門米芝蓮指南 2022》名單將於1月19日公布。

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責任編輯：洪芷晴