【米芝蓮2022】59間香港食肆入選車胎人美食推介　 7間新上榜包括陳勤記鹵鵝飯店、大圍小館【內附名單】

▲ 今年香港共有59間食肆入選必比登推介，其中包括7間新入選或晉升食肆。(香港澳門米芝蓮指南facebook)

2022年《香港澳門米芝蓮指南》將於1月19日公佈，而今日（12日）就率先公佈「必比登推介」名單，今年香港共有59間食肆入選必比登推介，其中包括7間新入選或晉升食肆；澳門則有7間食肆入選必比登推介。

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必比登推介以實惠的價格，提供優質美食的食肆。即消費者能在香港以低於400港幣，或在澳門以低於400澳門幣的價格，享受到優質的三道菜式美食（不含飲料）。

今年，香港共有59間食肆入選必比登推介，其中7間是新入選或晉升至名單中，分別是3間食肆及4間街頭小販，包括陳勤記鹵鵝飯店(康城店)、大圍小館、天鴻燒鵝、倆口小吃、公和荳品廠 Kung Wo Beancurd Factory、滿堂樂滬京風味及丁爸食府。

7間新入選名單詳細資料：

1.陳勤記鹵鵝飯店(康城店) 起源於1948年，由上環搬至康城，招牌鹵鵝 地址：將軍澳康城路1號The LOHAS 3樓353B號舖 電話：2858 0033 2.大圍小館： 主打傳統懷舊菜，如金銀腿、香酥鴨、八寶鴨等等，亦有自家製點心跟自家明爐燒味 地址：大圍積福街92號地舖 電話：2339 1319 3.天鴻燒鵝飯店 舊式燒鵝店，每日從佛山運送黑鬃鵝到港 地址：元朗建業街88號仁義大廈地下D舖 電話：24748849 4.倆口小吃： 元朗人氣店 每日5點賣完手搓刈包 主打多款口味的手搓刈包，小食推介有壓餅和炸白玉 地址：元朗鳳攸北街5-7 號順豐大廈18號地舖 電話：6176 7259 5.丁爸食府：彩虹台式小店 台灣前軍人主理 由台灣前軍人丁爸主理，主打一系列台式小食，如大腸麵線、柯仔煎、蛋餅等等 地址：彩虹牛池灣貴池徑2號地下C號舖 電話：9706 2818 6.滿堂樂：紅磡25年老店 即叫即包栥飯 1996年開店，是位於紅磡25年的老店，即叫即包栥飯 地址：紅磡明安街4號 電話：2363 6488 7.公和荳品廠(深水埗店) 3次獲米芝蓮推介街頭小食，製作豆腐花聞名 地址：深水埗北河街118號地下 電話： 2386 6871

澳門在《香港澳門米芝蓮指南2022》則有7間食肆入選，包括廣受歡迎的陳勝記、祥記、鼎泰豐（新濠天地）、六記粥麵、澳門旅遊學院教學餐廳、老記 （筷子基）以及 O Castiço ；而包括星級餐廳的完整《香港澳門米芝蓮指南 2022》名單將於1月19日公布。

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責任編輯：洪芷晴