【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心交代最新確診個案，指今日（12日）新增22宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有一名20歲男大學生初步確診，他曾於1月4日到銅鑼灣希慎「牛気」，當局調查發現，他與個案12,882曾當晚曾7時起同場，懷疑食肆出現傳播，相關部門會到銅鑼灣希慎廣場牛氣視察，1月4日當晚曾在食肆逗留的人士要檢測。

張竹君指，對「牛気」的情況十分擔心，憂慮「打邊爐」會霧化病毒，舉例早前幾波都出現過相關情況，稍後會檢測煤氣、環境有沒有問題。

該名20歲男大學生子日常上學外，亦有在灣仔及上環的食肆「心事如塵」當兼職，1月6日在灣仔工作11am-5pm；1月4日上環工作；1月9日到過朗豪城、旺中及金雞；1月7日皇室、希慎。

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記者：蘇文軒