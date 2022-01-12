  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 17:28
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查

社會 16:42 2022/01/12

分享：

熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心交代最新確診個案，指今日（12日）新增22宗確診個案。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有一名20歲男大學生初步確診，他曾於1月4日到銅鑼灣希慎「牛気」，當局調查發現，他與個案12,882曾當晚曾7時起同場，懷疑食肆出現傳播，相關部門會到銅鑼灣希慎廣場牛氣視察，1月4日當晚曾在食肆逗留的人士要檢測。

張竹君指，對「牛気」的情況十分擔心，憂慮「打邊爐」會霧化病毒，舉例早前幾波都出現過相關情況，稍後會檢測煤氣、環境有沒有問題。

該名20歲男大學生子日常上學外，亦有在灣仔及上環的食肆「心事如塵」當兼職，1月6日在灣仔工作11am-5pm；1月4日上環工作；1月9日到過朗豪城、旺中及金雞；1月7日皇室、希慎。

最新影片推介：【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　呼吸科醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

強制檢測 張竹君 新冠肺炎 疫情 衞生署 衞生防護中心 希慎 傳染病 銅鑼灣

最高瀏覽

【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同
16:37 2022/01/11
【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
12:13 2022/01/11
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源