全線Holland & Barrett保健品買一送一　助你提高免疫力

雖然現時正面臨嚴峻的健康挑戰，但切忌因擔憂而自亂陣腳，這段日子記得做足日常衛生措施外，亦要多想辦法維持健康的身體，增強抵抗力以作防疫。只是忙碌的香港人，運動少休息少，很多時都需要額外吸收營養，當中最常見的莫過於維生素 C，能夠有助免疫系統運作、促進傷口癒合、保護細胞免受自由基破壞和減少疲勞等，都有助我們對抗疫情。



來自英國的領先保健食品專家Holland & Barrett，自創立150年來已致力幫大家補足健康，所有營養品均於英國自家工場生產，遵循歐盟嚴格標準，是安心及口碑之選! 產品除有助您持久增強免疫力的維C長效配方，各種保健品針對不同健康需要，當中皇牌產品包括免疫、骨骼及心血管系列產品。即日起至1月16日更推出特別優惠，全線產品自由配搭買一送一！大可按自己的實際情況，大手購入最適合自己的產品，全方位維護及強化身體機能，即上屈臣氏門市或網店選購: https://bit.ly/3tllWLq



免疫力UP UP UP!抵禦病毒入侵!

維C長效1000毫克 120粒（買一送一，平均每瓶折實價$124）

長效配方能在人體內持續發揮作用，每日服用1-2粒長效增強免疫力，助你跨越這嚴峻的健康挑戰。



維他命B雜加維他命C長效配方 250粒（買一送一，平均每瓶折實價$164）

充足睡眠是提升免疫力的基本法則，維他命B有助促進身體新陳代謝，減低疲倦感，令你更易入眠。本產品再添加維他命C配方，保護細胞免受氧化應激，強化免疫系統。新一年，自然無懼病毒挑戰。



鎖鈣強骨!新一年活力爆登!

高效葡萄糖胺及軟骨素 120粒（買一送一，平均每瓶折實價$188）

很多人都長期面對關節問題，尤其關節僵硬更令人苦惱，連簡單散步做運動也不能；產品中的高效葡萄糖胺及軟骨素正針對這些情況，能修復受損及退化關節、強健關節軟組織，從而紓緩關節僵硬，提升靈活度。



葡萄糖胺啫喱100毫升（買一送一，平均每瓶折實價$79）

全新登場的葡萄糖胺按摩啫喱，適合關節不適人士使用的葡萄糖胺補充品。此產品可以直接塗抹及按摩關節部位，更易滲透吸收，舒緩關節問題及維持關節健康。獨特配方不黏手不油膩，無須擔心搽完之後「油笠笠」。如果先冷藏於雪櫃，並於洗澡後使用，更有冰爽止痛的效果。



強化心臟 健康之本

奧米加3魚油1千毫克 250粒（買一送一，平均每瓶折實價$188）

奧米加3魚油的好處，相信大家都知道，尤其有助維護心血管健康，因此不少人都習慣服用；其實除此之外，奧米加3魚油亦可促進視力、腦部功能、記憶力和專注力，全方位為身體帶來好處。

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條款及細則: 買一送一產品可自由配搭並以最低價格產品作為送贈產品。優惠只適用於香港、澳門屈臣氏門市及網店。以單一發票及折實價計算。不可與其他優惠同時使用。數量有限，售/送完即止。優惠受條款及細則約束。如有爭議，屈臣氏保留最終決定權。



(特約)