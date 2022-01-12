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【Omicron變種病毒】袁國勇建議戴兩個口罩加強防護　親自澄清：一個外科口罩加一個布口罩

社會 16:20 2022/01/12

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袁國勇補充，防護效果更好的方法，是佩戴一個外科口罩加一個布口罩。（陳永康攝）

第五波疫情來勢洶洶，港大微生物學系講座教授袁國勇今日（12日）中午到北角楓林花園第三期視察，對於近日美國疫情嚴重，當地有意見提出市民外出應戴N95口罩，袁國勇說，本港市民暫時未須N95口罩，但如市民想增強保護力，可考慮戴兩個外科口罩，事後引起不少市民疑慮，懷疑兩個外科口罩是否有足夠保護力？

袁國勇其後親自向TOPick補充，指出中午提出的建議，是指如果市民希望提高防護方法，其中一個方法是戴兩個口罩，澄清是佩戴一個外科口罩加一個布口罩，尤其是應對Omicron變種病毒時可以加強防護，亦會比戴兩個外科口罩更好。他建議，有憂慮或於高危地方工作的市民，例如於機場工作的市民，可佩戴一個外科口罩加一個布口罩。

【第五波疫情】北角楓林花園3宗確診個案分布2個單位　B室單位住戶須撤離檢疫：【下一頁】

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

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