【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道　前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》在上月25日聖誕節在九展舉行，結果由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）奪得三甲，穩入女團。

至於《全民造星IV》其餘女團成員， ViuTV在今日（1月12日）6時半在尖沙嘴開記招時公布，即是《造星IV》女團在今晚正式誕生。

而ViuTV總經理魯庭暉在今日於個人IG上載《造星IV》女團宣傳海報，以及電影《龍鳳鬥》的影片畫面截圖，寫道：

一直主觀覺得，龍鳳鬥同我左眼見到鬼，其實係同一套電影。 今日大家乖乖地唔好出街，留喺屋企睇網上直播。 PS: 呀係，加多句，官方IG今晚先出。

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▲ 《全民造星IV》最後20強。

記招屏幕洩密

當日《全民造星IV》最後20強參賽者，除Marf、Gao、許軼外，還包括：蘇雅琳（Ivy So）、穎蕎（穎蕎）、林暐翹（暐翹）、曾家瑩（Ariel）、陳泳伽（WINKA）、姜咏鑫（Ada仔）、王家晴（Candy）、黃斯琪（CK）、沈貞巧（Gao）、李芯駖（芯駖）、區廷筠（Tengie）、楊安妮（Win Win）、何榛綦（榛綦）、蘇芷晴（So Ching）、陳昭煊（超酸）、趙展彤（VAL）、葛綽瑤（Yoyo）及許寶恆（Alice） 。

有網民昨晚（1月11日）途經舉辦《全民造星IV》記者會活動場地附近，發現場內的大屏幕播出So Ching、WINKA的照片。此外，網上流出一條影片，出現一把疑似李芯駖（芯駖）的聲音，因此令相信這3人可順利入女團。

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因為一直外傳《全民造星IV》女團人數為8人，除穩入女團的Marf、Gao、Day，以及So Ching、WINKA、芯駖外，外傳兩大顏值擔當蘇雅琳（Ivy So）和王家晴（Candy）亦將入團。

即是預計《全民造星IV》女團成員為Marf、Gao、Day、So Ching、WINKA、芯駖、Ivy So及Candy。

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前夫反撃前妻

至於在近3年來飽受MIRROR「催殘」的一眾「前夫」，已急不及待在昨天於facebook開群組「前夫反撃戰」，截止今天黃昏，該群組已火速有逾4萬7千成員，成員在群組內討論究竟誰可入女團外，更表明終於可對「前妻」報復。

「前夫」紛紛稱「問題嚟啦，前夫甘願幫前妻排隊買”咩話”嘅嘢，前妻願唔願意為前夫服務呢？」、「係時候到我哋用攬枕啦！」，以及「「反擊戰第一炮：今晚開始教啲細路認新媽咪!」。