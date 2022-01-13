【抗癌勇士】24歲女患鼻咽癌歷30次電療　抹乾眼淚振作苦讀報考研究生

▲ 24歲女患鼻咽癌歷30次電療，抹乾眼淚振作苦讀報考研究生。

來自廣東的陳琳瓊，本身是個愛美、喜歡健身的女生，畢業後正滿心期待到理想的公司任職，可惜一場突如其來的病痛，打亂了她所有的計畫。她在前年確診鼻咽癌，其後與拍拖半年的男友分手，不過她未有被種種磨難擊倒，反而抹乾眼淚，振作起來，勇敢接受治療，領悟到時間寶貴的她，更決心報考研究生。

根據內地傳媒報道，今年24歲的陳琳瓊在2019年一次發燒後，開始經常咳嗽，後來更吐出血絲。2021年1月，她因為久咳不癒的「咽喉炎」到醫院檢查，沒想到被醫生告知極大機會患上鼻咽癌，眼淚當場就掉下來。

最新影片推介:

為了確認病情，醫生為她進行活檢，使用鑷子伸進鼻腔中夾出三塊病變活體，活檢結束後鼻子一直在流血，但此刻她除了流淚，連血都顧不上擦，「不是因為痛，更多的是怕」。

一周後報告出爐，陳琳瓊確診鼻咽癌，所幸並非晚期，她形容當時心情「打開確診報告就像開彩票一樣...這個時候反而沒有一開始那麼崩潰，我沒有哭，好好接受了結果」。

決定住院治療後，陳琳瓊的父母從外地過來陪伴她，她也剪掉了最愛的長髮，跟相戀半年的男友分手，隨即迎接漫長的抗癌生活。

2021年1月底至5月底，將近半年時間，陳琳瓊基本都在病房裡度過。起初她非常沮喪，整天躺在床上什麼都不做，經常胡思亂想，一想到以往多姿多采的生活，又會傷心流淚。

癌症令她放棄原本期待的好工作，開始半年的感情生活也戛然而止，家裡本就積蓄不多，為了治療又欠了二十幾萬的債。她也深深感到對家人的愧疚，「明明到了給家裡承擔的階段，自己反而生病了」。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

陳琳瓊接受了3次化療、30多次放療，3天拔了4顆智齒，並接受化療後還有放療，「3天拔了4顆智齒，滿嘴潰瘍，沒有味覺，吃不下東西，脖子開始潰爛」，當時，她在社交平台發布影片，分享自己的「抗癌日記」。

陳琳瓊表示，雖然能感受到身邊人的陪伴和關心，但她仍難以控制抑鬱的情緒，身體的痛苦帶來不少壓力，她開始出現持續性的失眠，「整個治療過程很漫長，放化療就要半年，後面還要休養幾個月，基本上2021年都搭進去了。我越來越體會到時間的珍貴，想把它用到學習上」。

她開始閱讀許多心理學相關書籍，並下定決心報考廣州大學心理學系的研究生課程，「無論考研結果怎樣，一定要堅持到進考場的那一刻」。出院回家休養後，陳琳瓊每天學習12小時，連吃飯時也在看網課，又寫考研日記鼓勵自己，「抑鬱的情緒慢慢在學習中消失，就像給自己找了個新目標，有了生活的意義」。

陳琳瓊說，一直以來不太喜歡學習，但這段抗癌經歷讓自己成熟起來。早前，她已完成研究生考試，目前正等待結果，不過她對此相當淡然，「我不知道考試結果會怎麼樣，當然希望能考上，但是2022年我更希望能健康快樂，把頭髮留長」。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣