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【新春2022】尖沙咀LCX X 韓國人氣插畫家RiCO　推出金虎新春音樂農莊+4大打卡位

休閒消費 16:30 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

LCX聯乘韓國人氣插畫家RiCO，將商場打造成新春音樂農莊。（商場提供）

LCX邀請到韓國人氣插畫家RiCO及新成員萌萌金虎，向市民拜年賀新春。由1月20日至2月15日，LCX會化身成為「LCX X RiCO新春音樂農莊」，齊集蘋果、菠蘿、蜜柑、蘑菇、蘿蔔兔等蔬果及小動物。場內會有4大打卡位，包括新春音樂農莊、花開富貴蘋果屋、家肥屋潤蘑菇屋及萌虎大吉許願樹，金虎還會到RiCO村許願樹體驗吉祥氣氛，為大家送上新年祝福。

萌虎大吉許願樹（商場提供）

顧客凡購物滿指定金額，可獲LCX X RiCO「髮」財水果利市封及虎年賀歲立體揮春，款款可愛度爆燈，又充滿節慶氣氛。只需讚好LCX Facebook 或 IG，並於LCX單一消費滿$200或以上，即可免費換領限量版虎年賀歲立體揮春一套（一套兩個）。數量有限，換完即止，每人每次最多限換一套。

購物滿指定金額可獲 LCX X RiCO「髮」財水果利是封。（商場提供）

而於LCX消費滿$1,000或以上（最多兩張即日發票），即可免費換領LCX X RiCO限量版「髮」財水果利市封（一套8個）。這套利市封以菠蘿、杮子、蘋果及桃造型亮相，更可用隨附的繩子串連在一起，變成得意掛飾，每人每次最多可換領5份。

記者︰黃依情

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