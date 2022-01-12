【特首答問】廖長江：20名議員缺席會議感遺憾　李慧琼：冀全體問責官員與立法會建緊密關係

▲ 立法會議員會後見記者。（陳靜儀攝）

第七屆立法會今日舉行首次大會。對於有議員因「洪門宴」未能出席今屆立法會首次會議，建制派班長廖長江坦言感到遺憾及可惜，但同時議員以大局為重，體現了他們對立法會的承擔，他亦感到很欣慰。

民建聯主席李慧琼會後表示，在行政立法會關係方面，期望除了行政長官外，全體問責官員，以至高級官員都應該有與立法會建立更緊密關係的想法，讓「愛國者治港」情況，行政立法可以互相配合、互相監督，在相互監管下開啟良政善治新格局。

▲ 立法會議員會後見記者。（陳靜儀攝）

被問及受「洪門宴」影響的民政事務局局長徐英偉，是否應該問責下台，李慧琼回應指，政府正調查事件，認為不適宜在調查結果出爐前評論事件，她會尊重事實及調查結果。她說，所有人不論任何背景、身分都應以最高警覺，配合政府防疫抗疫措施。

新民黨主席葉劉淑儀認為，政府改組方向正確，認為應盡快實行，同時希望政府早日推動《基本法》第23條本地立法。她又稱，今日議員及特首發言均言之有物，程序順暢，為本屆立法會一個十分好的開端。

工聯會會長吳秋北指，樂於見到今屆立法會展現新氣象，希望未來立法會將來能有成效，解決香港積存已久的問題，希望特首及社會共同盡快達到通關的目標。他又提及，必須優化防疫抗疫基金，顧及「打工仔」困難。

今屆議會唯一「非建制派」議員狄志遠表示，不會形容自己議會的角色「孤單」，希望今時今日議會，多用問責角度看政府的表現。他又指，對於林鄭未就國泰機組人員免檢疫安排，承認自己監管不足，感到失望。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳葆琳