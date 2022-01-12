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立法會開局即有議員違議規？　田北辰：我穿的不是波鞋

政治 16:54 2022/01/12

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田北辰（右）今日疑似穿運動鞋現身立法會會議。

立法會今開鑼，不過有議員疑似違反去年7月更新的《議事規則》。說的是實政圓桌田北辰，他今日穿著波鞋現身議會廳，但他就謂，自己穿的不是波鞋，而是「comfortable walking shoes」（休閒鞋），又指已得到立法會秘書處認證。

根據《議事規則》第42（a）條，立法會會議進行時，議員須身著商務衣飾，T恤、運動套裝、短褲、各類帽子、人字拖、運動鞋、遠足鞋等，均是不恰當衣飾，但立法會主席可就議員的衣著標準，行使酌情權。

立法會今舉行首次會議，一眾男議員西裝革履，女議員亦身著商務衣飾，不過，田北辰就被發現未有著皮鞋，而是穿著疑似波鞋。他會後告訴傅流螢，自己穿的不是波鞋，是「現時全香港最舒服的一對鞋，現在很流行。」又強調，自己穿不了皮鞋，指之後會繼續這樣穿，「我在北京見韓正副總理，也這樣穿。」

田北辰（右）稱，自己穿的不是波鞋。

被問到有無事先向立法會主席取得酌情權，他說，之前諮詢過秘書處，對方指這不算波鞋，「總之是comfortable walking shoes，不是波鞋，波鞋通常綁帶之類。」

過往不喜西裝革履的工聯會陸頌雄透露，去年屆尾時，自己亦曾不記得新議事規則，穿牛仔褲現身會議，但就獲得立法會主席梁君彥「傳紙仔」提醒，自己亦急急回辦公室更換。

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撰文 : 傅流螢

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