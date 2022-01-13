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【嫲孫戀】18歲少年愛上58歲大媽　瘋狂追求網戀1年終見面

親子 18:35 2022/01/13

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泰國一名18歲少年戀上58歲大媽。

只要二人真心相愛，年齡不是問題。泰國一名18歲少年愛上58歲的大媽，對她展開瘋狂追求。兩人毋懼相差40歲，網戀持續近一年後終於見面，而且發覺彼此更喜歡對方，早前他們拍片公開戀情，受到不少網民祝福。

主動追求發展網戀

綜合泰國傳媒報道，泰國18歲少年瓦浮在影音平台抖音（Tiktok）直播中，看到58歲女子阿蓬，對她心生好感，他連續3個月定期追看阿蓬的直播，變成了她的頭號粉絲。瓦浮愈看愈喜歡阿蓬，決定鼓起勇氣追求她，阿蓬也答應了成為他的女朋友。

阿蓬的一舉一動瓦浮都非常喜歡，二人在未有見面下開始網戀。直至11個月後，他們終於見面了，並在1月3日公開戀情，拍短片向網民們大方認愛，表示彼此是真心相愛。有網民祝福他們，也有人不認同他們的「母子戀」甚至「嫲孫戀」，認為年齡差距太大了。

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最新影片：

「嫲孫戀」相差40歲

瓦浮和阿蓬都不在意別人的看法，最重要是他們能堅定地一起走下去。此後他們不時在Tiktok分享日常，見他們多次穿上情侶裝示人，互動親密。

這對年齡相差40歲的情侶，就像其他熱戀中的情侶一樣，當然也因年齡帶來一些障礙，但他們都很珍惜彼此，守護著關這段感情。兩人已建立了默契，互相包容及體諒，現在已拍拖一年。

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責任編輯︰王明芳

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