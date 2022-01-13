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【恐怖蛋糕】考試前送生日蛋糕插滿教科書　虎媽迫喊11歲仔︰要好好溫習

育兒經 17:44 2022/01/13

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江蘇省徐州市一名媽媽為了催逼兒子溫習，竟送上教科書蛋糕替兒子慶祝生日。

為督促子女做功課溫書，家長已無所不用其極，內地江蘇省徐州市一名虎媽竟想出辣招，在兒子11歲生日之時，特製一個插滿教科書的蛋糕，兒子收到後當場崩潰大哭，引來網民熱議。

據內地傳媒報道，一名姓張的媽媽接受訪問時表示，為慶祝兒子11歲生日，早前答應他的要求訂購一個「比卡超」造型的生日蛋糕，氹得兒子相當開心，十分期待生日到來。

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豈料到生日當天，送來的蛋糕竟然不是「比卡超」，而是一款插滿美術、道德與法治、數學、英語、科學、音樂等課本的蛋糕，下方還寫著「地球一天不毀滅，你都得寫作業」的標語，男童看到後當場崩潰大哭。

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張母解釋，原本真的想為兒子訂購「比卡超」蛋糕，但她見期末考試臨近，兒子仍不願讀書，每天只顧打機玩耍，故想出一個另類方法督促兒子溫習，臨時改送一個「教科書蛋糕」。

這個蛋糕是用書本打印出來的，不是真的書本。他看到之後，氣得直接崩潰的哭了。我就想讓他好好複習、好好考試。

網民斥傷害孩子心靈

報道刊出後，網民幾乎一面倒斥責張母傷害孩子的心靈，這是成年人的「惡趣味」，而這種管教方式只會適得其反，張母應該在兒子打機時制止，而非在他生日時掃興。更多網民留言點擊下圖︰

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原來「教科書蛋糕」在內地家長間大受歡迎，在內地網站輕易訂購，還可按照孩子的年級訂製課本插牌組合，而大部分蛋糕都寫上標語「地球一天不毀滅，你都得寫作業」，讓孩子濃濃感受到家長對自己的期盼。

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河北保定早前也有一位9歲男孩，收到媽媽送來一款「教科書蛋糕」，課本組合包括語文、數學、英語、小學教材全解等，雖然旁邊也寫有「生日快樂」字眼，但男孩顯然不快樂，呆著數秒後強顏歡笑，一臉厭世樣。

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責任編輯︰王明芳

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