【醫學突破】全球首例基因改造豬心移植人體　美國心臟病患者術後3天無排斥

▲ 美國有醫療團隊最近成功將基因改造的豬隻心臟，移植到一名57歲男病人身上。

醫學突破，美國有醫療團隊最近成功將基因改造豬隻心臟，移植到一名57歲男病人身上。男子術後3天狀態良好，並未出現排斥情形。據知，此次是全球史上首次將一顆豬心移植到人體內，有望改善器官移植長期短缺的問題。

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美國馬里蘭大學醫學中心周一（10日）公布，57歲男病人David Bennett在7日進行豬心移植手術。他本身有心力衰竭及心律不整等問題，因病情太嚴重，不適合接受人類器官移植，過去數月一直卧病在床。醫生估計他只能多活半年，而這次手術是為挽救他生命的最後努力。

經過美國食品藥物管理局（FDA）在去年12月31日批出緊急許可，醫療團隊得以為David進行豬心移植手術。他在接受手術前一天表示，這是一場博奕：

要麼死，要麼做移植手術，我想活下去。這是孤注一擲，是我最後的選擇。

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手術進行了大約7個小時，術後3天David復原情況良好，未見有排斥現象。負責這次移植手術的主診醫生Bartley Griffith形容這是一項突破性手術，期望能為更多患者提供重要的新選擇。

今次手術中使用的豬心，來自一頭基因改造豬，並經過基因編輯，移走3個會造成人體器官排斥的基因，並另外加入了6個跟免疫系統相關的人類基因。目前David 術後仍要服用一款正處於試驗階段的抗排斥藥。近年醫學界致力研究以豬的器官移植到人體中，是次手術有望為輪候器官移植的病人帶來新希望。

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責任編輯：羅嘉欣