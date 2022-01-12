【集體回憶】灣仔分域碼頭2月11日後關閉　地皮將交還政府

▲ 分域碼頭和海軍商場於2月11日將關閉，地皮會交還政府。（fb圖片）

灣仔分域碼頭及海軍廣場，將於2月11日關閉，地皮會交還政府。營運機構「軍人輔導會」稱，須配合港灣消防局遷移至分域碼頭，近年曾嘗試申請長期土地契約，但最終遭否決。

非牟利組織軍人輔導會於1953年起，便開始在分域碼頭接待世界各地的海軍隊伍；於過去69年間，一共招待超過126萬名訪港水兵。自從1997年起，軍人輔導會改以短期租約形式，營運分域碼頭。

分域碼頭將舉行多場活動，向軍人輔導會及分域碼頭作最後道別。即日起於分域碼頭擺出多款「打卡」道具，包括IG相框、霓虹燈飾，讓公眾到場「打卡」、「出Post」、「呃Like」，分享與碼頭最後留下的回憶。另外即日起至1月22日，也舉辦公眾展覽，展出以分域碼頭歷史為主題的藝術展品，免費對外開放。

於2月11日正式離場當日，軍人輔導會初步考慮舉行關燈及閉門儀式，見證碼頭歷史任務告一段落。之後正式遷出分域碼頭及海軍商場，地皮會交還政府。軍人輔導會呼籲訪客留意疫情最新發展，並嚴格遵守政府各項防疫措施。

分域碼頭及海軍商場約有10間商戶，主要是餐廳及紀念品店，屬於「會所」場地，進出人士須為已登記會員。訪客需於碼頭出入口，登記簡單個人資料，即可獲得臨時會籍，可即時享用分域碼頭設施和服務。

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責任編輯：吳卓峰