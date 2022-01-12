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【第五波疫情】中六級男生初步確診　灣仔鄧鏡波書院明起停課3天

社會 17:22 2022/01/12

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灣仔鄧鏡波書院6C班一名男生初步確診，學校明日（13日）起停課3天。（學校網頁截圖）

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生防護中心公布今日（12日）新增22宗確診個案，以及多宗初步確診個案，涉及1名19歲就讀灣仔鄧鏡波書院中六級男生，校方稱明日（13日）起停課3天，並進行全校清潔。

據該校職員向TOPick表示，校方今日知悉有學生染疫後，正了解該學生過去回校上全日面授課期間，有否留校進食午膳，或與其他同學有緊密接觸等；而學校將於周四至周六（13至15日）停課3天。

據中心公布，該名男生居於油塘崇山街8號曦臺第1座，就讀香港鄧鏡波書院6C班，最後上學日是上周五（7日），其詳細行踪及懷疑相關個案詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅

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