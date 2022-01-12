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【聲夢傳奇】冼靖峰成首位出單曲男學員　Archie相信堅持理想終可圓夢

娛樂 17:29 2022/01/12

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冼靖峰圓夢推出單曲。

在《聲夢傳奇》決賽得第4名的冼靖峰（Archie），對音樂一直充滿熱誠，比賽前更辭去銀行工入行追夢，雖然在決賽未能入三甲只獲「梗頸四」，惟Archie相信保持正能量，必可夢想達成，昨日（11號）在生日當天，冼靖峰終可推出個人單曲，成為2022年的樂壇新人。

冼靖峰在1月11日被稱為「天使數字」的日子生日，Archie的經理人公司便為於昨日（11日）的下午1時11分，為他推出個人首支單曲《一個人的幸運》，也成為首個《聲夢傳奇》單飛出歌的男學員。

Archie推出單曲《一個人的幸運》。

Archie在MV亦扮演追夢青年，分別飾演搬運工至外賣工，表達堅持追尋理想的拼勁，演出十分熱血。

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詞人游思行亦為歌曲寫下解說：「你說冼靖峰幸運嗎？比賽得第四名，一般情況下叫『與幸運之神擦身而過』；前一個比賽早段出局，不幸；尋獲勇氣再接再厲，幸；觀眾把焦點都放在女學員身上，不幸；於導師訓勉下磨練出精湛的歌藝與表演技巧，得到賞識和各種表演機會，萬幸。 」

《聲夢》梗頸四

游思行又指當翻查冼靖峰的資料，首先找到的是「名校畢業生放棄高薪厚職」的報導，牌面上可被歸類為「人生勝利組」。然而漸發現他並非這兩年才追夢，自中學時代他已是校園演出的風頭躉，busking、唱cover、拍MV、夾band從沒間斷。

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而詞人最欣賞Archie是他正面、陽光、親和力強的性格，還有不斷尋求突破的衝勁。而在吸引力法則下，相信其成就也會隨之而來，便以此為靈感寫下《一個人的幸運》，希望他能把祝福傳送給最多的人，達成「以歌聲感動人」的理想。

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幸運不是必然

而Archie亦希望憑此歌令每位支持者都向目標勇往直前，他指：「幸運不是必然的命運，你需要在生活中找尋同體會，或者在某個令人疲憊時刻，幸運會悄悄撫着你的後背，帶你走向圓夢的終點。」 

撰文 : TOPick柴犬出動

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