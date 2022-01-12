  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】當局酌情處理屯門區檢測限期　張竹君提醒使用安心出行後須按鍵離開

社會 17:49 2022/01/12

分享：

熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

張竹君。（馮漢柱攝）

港府公布的強制檢測公告，要求於指定期間曾身處34個指明地方的人士接受新冠檢測，當中涉及屯門多個地方，今日（12日）多個檢測站逾千人排隊等強檢，有學生輪候逾5小時，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，屯門區的檢測需求增加，了解到不少市民於要排隊做檢測，建議會到其他區上班的市民，可考慮到其他地方做檢測。她又說，明白有老人家會感到心急，擔心未能夠於限期前完成檢測會被懲罰，如長者未趕及檢測，當局會對酌情處理，呼籲不用太擔心。

至於如何酌情處理，她說，如果強檢公告規定今日進行檢測，但市民昨日已完成檢測，或未趕及今日檢測並於短時間內補做，當局會酌情接受。

張竹君又提到，當局翻查安心出行紀錄時，發現不少人離開食肆時沒有記錄，提醒市民離開時亦應記錄，要按鍵離開，當局才可了解確切行蹤，配合更準確感染追蹤。

【TOPick診症室】丈夫鼻鼾聲過大致鄰居投訴　醫生拆解睡眠窒息症治療

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃悅晴

相關文章

【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
今日 16:27
【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
今日 16:42
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
【新冠肺炎】19歲鄧鏡波書院中六生初步確診　為曾到中信証券居北角富麗花園71歲婦家人
今日 17:07
【新冠肺炎】19歲鄧鏡波書院中六生初步確診　為曾到中信証券居北角富麗花園71歲婦家人

你可能感興趣

【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
今日 16:27
【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
今日 16:42
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
【新冠肺炎】19歲鄧鏡波書院中六生初步確診　為曾到中信証券居北角富麗花園71歲婦家人
今日 17:07
【新冠肺炎】19歲鄧鏡波書院中六生初步確診　為曾到中信証券居北角富麗花園71歲婦家人
疫情 強制檢測 張竹君 新冠肺炎疫情 屯門區 衞生防護中心 傳染病 香港

最高瀏覽

【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同
16:37 2022/01/11
【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
12:13 2022/01/11
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源