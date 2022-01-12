【強制檢測】當局酌情處理屯門區檢測限期　張竹君提醒使用安心出行後須按鍵離開

▲ 張竹君。（馮漢柱攝）

港府公布的強制檢測公告，要求於指定期間曾身處34個指明地方的人士接受新冠檢測，當中涉及屯門多個地方，今日（12日）多個檢測站逾千人排隊等強檢，有學生輪候逾5小時，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君說，屯門區的檢測需求增加，了解到不少市民於要排隊做檢測，建議會到其他區上班的市民，可考慮到其他地方做檢測。她又說，明白有老人家會感到心急，擔心未能夠於限期前完成檢測會被懲罰，如長者未趕及檢測，當局會對酌情處理，呼籲不用太擔心。

至於如何酌情處理，她說，如果強檢公告規定今日進行檢測，但市民昨日已完成檢測，或未趕及今日檢測並於短時間內補做，當局會酌情接受。

張竹君又提到，當局翻查安心出行紀錄時，發現不少人離開食肆時沒有記錄，提醒市民離開時亦應記錄，要按鍵離開，當局才可了解確切行蹤，配合更準確感染追蹤。

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記者：黃悅晴