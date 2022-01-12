【Disney+劇集】丁海寅披露《雪降花》結局　Jisoo@BLACKPINK揭紙飛機含意

▲ 《雪降花》

Disney+ 串流平台首部韓劇《雪降花》去年12月開播至今已播放至第9集，兩位主要演員丁海寅與BLACKPINK成員Jisoo，特意拍片為香港觀眾推介《雪降花》令其難忘的時刻或場景。

Jisoo表示自己最深刻的是劇中經常與她作陪的紙飛機：「我摺了很多紙飛機。它們就像我的朋友，為我帶來慰藉和力量。」

《雪降花》劇中，紙飛機是兩位主角的牽絆：林秀浩教殷英路摺紙飛機後，英路於秀浩消失後憑紙飛機寄託思念。其後秀浩亦帶着紙飛機重回宿舍當中，將劇集帶入重要情節。

▲ 合演亂世情侶。

丁海寅覺得全劇大結局是他最喜歡的一幕：「拍攝時我們（與Jisoo）的精神上都處於艱難時期，但導演與工作人員營造了良好的氣氛。」

丁海寅與Jisoo不約而同地以迪士尼動畫電影《優獸大都會》中的主角兔子警察Judy比喻對方。丁海寅與Jisoo於圍讀劇本時首次見面，覺得Jisoo十分有正能量及有禮貌。Jisoo覺得丁海寅除了在作品中呈現的風趣浪漫以外，還十分有魅力。二人於《雪降花》當中，會隨着劇情推進而展現更多不同面貌。

首次擔任劇集女主角的Jisoo與男主角丁海寅合演亂世情侶，從劇集初段的甜蜜浪漫秘戀，發展至劇集中段因為各自身份背景而陷入愛情困局當中。曾主演多部受歡迎劇集的丁海寅，劇中周旋於執行任務與保護愛人的兩難之間，複雜情緒處理得當，是劇集的一大焦點。

▲ 第９集結尾宿舍炸彈事件，劇情踏入高潮。

第8集殷英路（Jisoo）向林秀浩哭訴：「你跟我說過的一切都是謊言！」，將殷英路對愛情的絕望以及林秀浩的無奈推向頂峰。最新上線的第９集，林秀浩向躲藏於竊聽房中的殷英路敲響開門密碼，勾起二人最初甜蜜片段，但旋即又進入對峙局面，林秀浩更因殷英路而轉為下風。觀眾與男女主角一同經歷情感曲折之路！於大局面前失去自主能力，主角二人之間的愛情困局，應該如何進退取捨？

同劇其他演員表現一樣精彩。飾演外科醫生的劉寅娜，於揭露真正身份前後的雙面演技，為劇集增添亮點。不同角色的身份逐漸披露，早已埋下的伏線慢慢建構成緊湊的人物關係網絡。隨着第９集結尾劉寅娜引爆宿舍炸彈，劇情踏入高潮。

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