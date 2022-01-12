【新冠肺炎】多間銀行調整分行服務時間　中銀滙豐恒生分行提早4時關門（一文看清）

Omicron變種病毒在香港肆虐，本港主要銀行中銀 、恒生及滙豐宣布調整分行營業時間，將提前下午4時關門。

滙豐

因應現時香港新冠病毒情況不斷變化，為保障員工及客戶健康與安全，明日(13日)起所有零售銀行分行提早關門，周一至周五營業至下午4時，星期六則至下午12時。13間日夜理財中心將會暫時關閉，相鄰的理財易中心則推持正常服務。滙豐中小企中心的營業時間亦調整至周一至周五的下午4時。

已預約兌換新鈔的客戶，可按照原定日子及時間前往指定分行，滙豐所有零售銀行分行會按計劃於本周四至周六提早在早上8時營業，並於本周四至月底，繼續於早上在分行派籌安排客戶輪候即日兌換新鈔。

恒生

因應疫情的發展，將由周四起，調整該行全線地面分行、港鐵站辦事處、流動分行及商務理財中心的營業時間，直至另行通知。地面分行的營業時間改為星期一至五上午9時至下午4時，星期六上午9時至中午12時；港鐵站辦事處則為星期一至五上午10時至下午4時，星期六上午10時至中午12時。

流動分行的營業時間為星期一至五上午9時30分至下午4時；商務理財中心，星期一至五為上午9時至下午4時。兩網點均星期六休息。

中銀

周四起將調整全港各區分行的營業時間，星期一至五的營業時間將調整為上午9時至下午4時，星期六則調整為上午9時至中午12時。

安泰邨銀行服務中心的營業時間改為星期二及四下午1時至下午4時，其餘時間照常休息；科學園銀行服務中心為星期一至五上午11時至下午6時，星期六照常休息；愉景灣銀行服務中心為星期一至五上午10時至下午5時，星期六上午10時至中午12時；香港科技大學分行分行則星期六休息。

另外，早前暫停營業的灣仔胡忠大廈分行將於周四起恢復服務。

工銀亞洲

工銀亞洲宣布，屯門新墟及大興分行將於明日起暫停服務直至另行通知。而其他分行及個人理財中心的營業時間維持不變。

渣打

周四起，渣打香港營業時間將更改，全線分行、優先理財中心及優先私人理財中心：星期一至五，上午10時至下午5時，星期六上午10時至下午1時；流動分行：星期一至五，上午 10時至下午4時。惟兌換新鈔服務維持不變，1月13日至1月15日期間，全線分行仍會維持由上午8時起提供兌換新鈔服務。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：蘇文軒