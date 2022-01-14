【村屋群組】親戚移民相約20人村屋BBQ　港女憂最後團年飯爆疫︰唔太想去

▲ 親戚移民相約20人村屋BBQ，港女擔心最後團年飯變爆疫。

本港爆發第五波疫情，出現新冠變種病毒株Omicron，現時社區傳播鏈未斷，政府已收緊防疫措施，並呼籲市民減少聚會。可是，有名港女指十多廿名親友已相約團年飯，她擔心爆疫，可是當中有親戚移民，是次可能是最後飯聚，她心大心細應否赴約。

親戚移民相約20人村屋BBQ

有名網民在上周六（8日）「香港討論區」發帖，標題為「老實講，我唔多想上親戚到食團年飯」，她擔心疫情，可是一個原因令她未有決心拒約。她解釋跟親友關係不差，過時過節都會一齊食飯，因為疫情問題，他們取消了在外面飯聚，但就改為到親戚的村屋聚會。

佢哋住村屋，所以地方好大，其實唔會點逼，不過十幾廿個人圍埋一齊BBQ……講真我就唔太想。

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處於兩難局面

在之前疫情嚴重時，親友都有分開食飯，可是今年他們堅持一齊食。事主猜想主要原因可能當中有親戚快要移民，之後不知道有否機會再一齊食。面對「疫情」與「親情」，事主處於兩難局面，明言︰

真係有啲心大心細……有親戚要移民，所以可能最後一次見團年飯。

事主希望徵詢網民的意見，對此，大部分網民的意見都是建議事主不要出席，可以跟親友明言擔心疫情，「直接話佢知，疫情嚴重唔去囉，親戚朋友唔會怪你嘅」，認為平安更重要些，不要冒險，隨時會出現「村屋BBQ群組」累己累人。有網民猜測可能很多人都不想去，只是沒人敢出聲，「邊個出聲就係衰人」，建議事主不要怕做醜人。

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責任編輯︰王明芳