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【COLLAR出道】逾7萬人網上睇《造星IV》女團記招直播　COLLAR成軍即準備開音樂會【多圖】

娛樂 19:24 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《全民造星IV》女團COLLAR正式成軍。

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV總決賽》在上月25日聖誕節在九展舉行，結果由邱彥筒（Marf）、沈貞巧（Gao）、許軼（Day）奪得三甲，穩入女團。ViuTV在今日（1月12日）6時半在尖沙嘴開記招時公布《全民造星IV》其餘女團成員， 《造星IV》女團今晚正式誕生。

今晚《全民造星IV》記者會以「Hold Your Breath」為主題，在海港城的記招開始前不斷播放強勁音樂,而在現場佈置估計女團會有8位成員。

【全民造星IV】《造星IV》女團舉行記者會　現場8塊大屏幕宣布成員誕生

記者會開始，逐一介紹女團成員出場。一如之前網民預測，女團取為「COLLAR」，團徽亦是以衣領為標記 ,代表衫領鎖骨，代表女性迷人吸引力，也希望將來女團的迷人魅力，以及展現COLLAR的生命力，帶給娛樂圈新的活力和衝擊。

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而COLLAR成員包括Ｍarf（邱彥筒）、Gao（沈貞巧）、Day（許軼）、So Ching（蘇芷晴）、Candy（王家晴）、Winka（陳泳伽）、Ivy（蘇雅琳）和李芯駖 ，8位成員都穿上GUCCI出場，並上台演唱女團新歌《Call My Name》，而歌曲現時已在各大音樂平台上架，MV明天會推出。

COLLAR的標記會隨著女團演變而不斷轉換顏色。代表以用不同面貌示人，同時宣布女團及各成員的官方IG、YouTube及facebook帳號。

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演唱歌曲後，COLLAR女團跟觀眾正式打招呼，各成員分享感受。Gao稱很期待她們會是一個好有香港特色的女團，因成員各有不同背景，很符合香港的土炮精神。

COLLAR將首度開騷

而Day則表示：「好興奮，好開心，大家都好charm，因為之前也有夾過，已有熟悉度。」冠軍Marf就感性道：「雖然都估到大部分成員，但最初回公司開會時，望不到心駖常掛的袋，以為她未能入選，後來知道心駖也有份，自己都十分感觸。」

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心駖笑道：「沒想過Marf會如此激動，自己都很驚喜，收到電話時，本來約了家人食飯也要取消，返回公司簽約。」

至於Winka期待女團的新開始，Candy有了新形象，自覺由頭髮顏色至造型都成熟了，現在更有型格和有自信。

（左起）Ivy So、Winka、So Ching、Day、Marf、Gao、芯駖、Candy。（攝影：梁樂欣）

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Gao回想：「自入團後，這十幾日都似初初比賽的心情，但挑戰更大，因現在我們是一個專業藝人，要拍造型照，都很緊張但好玩。」Ivy就指她們在記舞步上也成熟了，新歌只排了4日，便要學識新的舞步。

今日記招並公布一個驚喜消息，便是COLLAR將首度舉行音樂會《Call For Collar Live》 ，即8位成員一成軍便有機會開騷。

記者：梁樂欣

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