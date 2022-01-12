【非禮印傭】康文署經理涉13度非禮印傭案續　事主稱被告曾賠償3000元及承諾不重犯

▲ 被告巴廷明否認共13項非禮罪，今於西九龍裁判法院開審。梁錦麟攝

56歲康文署康樂事務經理涉於3個月內多次強吻及撫摸印傭，涉案經理否認13項猥褻侵犯罪，案件今（12日）午在西九龍裁判法院續審。事主供稱，曾與被告到中介公司後與職員進行視像對話。事主要求更換僱主，但獲告知簽證難以批出，而被告亦承諾不再重犯，並願意賠償3,000元。事主因尚欠付半年中介費，別無他選下簽訂協議，惟其後仍遭被告多次非禮。

被告巴廷明（56歲）案發時為高級康樂事務經理（園藝），被控於2021年3月11日至6月25日，共13次在元朗猥褻侵犯女子X。

事主X今午續作供時指，她於4月11日拍下遭被告非禮的片段後，將片段傳給友人，詢問對方片段是否可作證據。同日下午被告接獲中介公司來電，遂與X前往中介公司。X、被告及2名男女於中介公司進行視像對話，X曾要求更換僱主，惟X獲告知現時難以批出簽證，若要更換僱主，X需先返回印尼。

X續指，在對話中亦獲告知被告不會重犯，以及願意賠償3,000元。由於X仍有6個月工資仍未支付中介，不欲令家人失望，在別無他選下繼續替被告工作，並簽下協議。X在協議中同意事件已經結束，並不會向其他人提及事件，包括被告的妻子。X亦收下被告提供的3,000元賠償金，並將賠償金保存至今。

於簽署協議後，X指於6月14日晚上於浴室準備洗澡時，被告突然出現，從後按摩她的肩膊及吻她的臉，被告又於翌日兩次對X作出同樣行為。同月21日早上，X稱在房間更衣時，被告敲門，X遂於開門後走到浴室，被告跟隨X到浴室內，X遂以「裝水」作藉口離開浴室，惟被告最終仍強吻X臉部及耳邊。X指曾手機拍下是次事發經過。

聆訊明（13日）續。

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記者：梁錦麟

