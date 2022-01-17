【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆
休閒消費 11:01 2022/01/17
花膠海參不但含豐富骨膠原，蛋白質，還有滋陰養顏的作用，相當適合女士食用，同時是新年必吃的菜式！今集《靚太廚房》請來國金軒主廚鄧浩宏師傅教大家整「發財海味聚寶盆」，讓大家在新年時大展身手！
|材料
|調味料
|髮菜 40g
|蠔油 1湯匙
|海參 6件
|雞粉 1/2茶匙
|花膠 6件
|糖 1/2茶匙
|原粒瑤柱 6件
|大地魚粉 少許
|天白花菇 6粒
|胡椒粉 少許
|唐生菜 2棵
|金華火腿清雞湯 300g
點擊大圖了解做法：
做法：
1. 髮菜先浸45分鐘，再隔水備用。
2. 已浸發海參、花膠及花菇出水，原粒瑤柱先浸3-4小時，再蒸2小時。
3. 預熱油鑊加入薑、乾蔥、蒜頭及肉蔥炸至金黃色盛起。
4. 原鑊加2茶匙蠔油爆香，再加入大地魚粉及600g清水大火滾起。
5. 薑、乾蔥、蒜頭及肉蔥回鑊, 加入半茶匙雞粉及冰糖20g，收汁至300g，隔起所有材料。
6. 將髮菜、海參、花膠及花菇，放入有味水中滾起，轉慢火炆8分鐘，再焗10分鐘。
7. 用熱水灼熟唐生菜放入碟中，將已處理海味分別放入碟中。
8. 最後把所有調味加入油鑊滾起，加入生粉水埋獻，扒上菜式，即成。
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記者：蕭雅文