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【靚太廚房】花膠含骨膠原滋陰補顏 國金軒大廚教煮花膠海參聚寶盆

休閒消費 11:01 2022/01/17

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

新年將至，國金軒主廚鄧浩宏師傅教大家整發財海味聚寶盆。

花膠海參不但含豐富骨膠原，蛋白質，還有滋陰養顏的作用，相當適合女士食用，同時是新年必吃的菜式！今集《靚太廚房》請來國金軒主廚鄧浩宏師傅教大家整「發財海味聚寶盆」，讓大家在新年時大展身手！

新年必吃菜式，發財海味聚寶盆。（湛斯雅攝）

材料 調味料
髮菜 40g 蠔油 1湯匙
海參 6件 雞粉 1/2茶匙
花膠 6件 糖 1/2茶匙
原粒瑤柱 6件 大地魚粉 少許
天白花菇 6粒 胡椒粉 少許
唐生菜 2棵  
金華火腿清雞湯 300g  

點擊大圖了解做法：

  • 發財海味聚寶盆材料。（湛斯雅攝）
  • 髮菜浸45分鐘隔水備用。（湛斯雅攝）
  • 髮菜浸45分鐘隔水備用。（湛斯雅攝）
  • 已浸發海參、花膠及花菇出水。（湛斯雅攝）
  • 原粒瑤柱浸3-4小時，再蒸2小時。（湛斯雅攝）
  • 預熱油鑊。（湛斯雅攝）
  • 加入薑。（湛斯雅攝）
  • 乾蔥。（湛斯雅攝）
  • 蒜頭及肉蔥。（湛斯雅攝）
  • 炸至金黃色盛起。（湛斯雅攝）
  • 原鑊加2茶匙蠔油爆香。（湛斯雅攝）
  • 加入大地魚粉。（湛斯雅攝）
  • 再加入600g清水大火滾起。（湛斯雅攝）
  • 薑、乾蔥、蒜頭及肉蔥回鑊。（湛斯雅攝）
  • 加入半茶匙雞粉及冰糖20g，收汁至300g，隔起所有材料。（湛斯雅攝）
  • 將髮菜、海參、花膠及花菇，放入有味水中滾起轉慢火炆8分鐘。（湛斯雅攝）
  • 再焗10分鐘。（湛斯雅攝）
  • 用熱水灼熟唐生菜。（湛斯雅攝）
  • 把生菜放入碟中。（湛斯雅攝）
  • 將已處理海味分別放入碟中。（湛斯雅攝）
  • 最後把所有調味料加入滾起，加入生粉水埋獻，扒上菜式上， 即成。（湛斯雅攝）

做法：

1. 髮菜先浸45分鐘，再隔水備用。

2. 已浸發海參、花膠及花菇出水，原粒瑤柱先浸3-4小時，再蒸2小時。

3. 預熱油鑊加入薑、乾蔥、蒜頭及肉蔥炸至金黃色盛起。

4. 原鑊加2茶匙蠔油爆香，再加入大地魚粉及600g清水大火滾起。

5. 薑、乾蔥、蒜頭及肉蔥回鑊, 加入半茶匙雞粉及冰糖20g，收汁至300g，隔起所有材料。

6. 將髮菜、海參、花膠及花菇，放入有味水中滾起，轉慢火炆8分鐘，再焗10分鐘。

7. 用熱水灼熟唐生菜放入碟中，將已處理海味分別放入碟中。

8. 最後把所有調味加入油鑊滾起，加入生粉水埋獻，扒上菜式，即成。

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記者：蕭雅文

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