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【虛假陳述】規格與合約不同惹爭執裝修公司停工威嚇　男董事涉違商品說明條例被捕

社會 18:33 2022/01/12

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熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

男董事涉違商品說明條例被捕。

海關接獲市民投訴指去年9月與一間裝修工程公司男董事訂立合約，承辦裝修工程及家具訂製服務，工程費用為27萬元，包括8萬元的家居訂製。其後投訴人發現家具規格與合約訂明時不同而向男董事投訴，但最後被男董事威嚇要終止合約及裝修工程，並承諾第二輪的家具規格會按合約內容訂製送達，投訴人無奈接受，但當受害人發現第二批家具仍不達標時，最終向海關舉報。

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海關調查後，今日在旺角一裝修工程公司拘捕該名49歲男董事兼銷售員，他涉嫌在銷售過程中作出虛假陳述及違反商品說明條例而被捕 ，海關呼籲市民，裝修工程時序繁複及有時漫長，市民應選擇信譽良好的裝修公司及留意合約條款，以免招致損失。


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記者：曾秋文

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