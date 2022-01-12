  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 19:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全民造星IV】《造星IV》女團舉行記者會　現場8塊大屏幕宣布成員誕生

娛樂 18:33 2022/01/12

分享：

熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《全民造星IV》記者會現場。（梁樂欣 攝）

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》完結，ViuTV挑選出具潛力的參賽者組成全新女子組合，並在今日6時半於尖沙咀海港城舉行記者會。

因為ViuTV對此事一直十分保密，連女團成員人數也一直不公布。

媒體進入會場後等待記者會，現場播放住動感十足的純音樂，在中間大舞台上有一個大電子屏幕並顯示「Hold your breath」。另外，左右兩邊共有8塊屏幕，以此佈置估計女團如一直傳聞會共有8位成員。

（梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣

相關文章

【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道　前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！
今日 17:28
【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道　前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
13:27 2021/12/26
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻　三甲選心水女團團員
11:58 2021/12/26
【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻　三甲選心水女團團員

你可能感興趣

【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道　前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！
今日 17:28
【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道　前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
13:27 2021/12/26
【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭　花姐不想辦《全民造星V》【有片】
【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻　三甲選心水女團團員
11:58 2021/12/26
【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻　三甲選心水女團團員
網絡熱話 ViuTV 歌手 組合 全民造星

最高瀏覽

【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同
16:37 2022/01/11
【望月樓群組】屯門藥房東主及女兒染Omicron 　基因排序與國泰染疫空少相同
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源
12:13 2022/01/11
【第五波疫情】理大預測未來6日再多5區成高風險　建議當局適當調配防疫資源