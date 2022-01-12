【全民造星IV】《造星IV》女團舉行記者會 現場8塊大屏幕宣布成員誕生 娛樂 18:33 2022/01/12 分享： 熱門 第五波疫情 全民造星IV 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 ▲ 《全民造星IV》記者會現場。（梁樂欣 攝） ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》完結，ViuTV挑選出具潛力的參賽者組成全新女子組合，並在今日6時半於尖沙咀海港城舉行記者會。 因為ViuTV對此事一直十分保密，連女團成員人數也一直不公布。 媒體進入會場後等待記者會，現場播放住動感十足的純音樂，在中間大舞台上有一個大電子屏幕並顯示「Hold your breath」。另外，左右兩邊共有8塊屏幕，以此佈置估計女團如一直傳聞會共有8位成員。 ▲ （梁樂欣 攝） 記者：梁樂欣 相關文章 【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道 前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！ 今日 17:28 【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道 前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！ 【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭 花姐不想辦《全民造星V》【有片】 13:27 2021/12/26 【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭 花姐不想辦《全民造星V》【有片】 【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻 三甲選心水女團團員 11:58 2021/12/26 【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻 三甲選心水女團團員 你可能感興趣 【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道 前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！ 今日 17:28 【全民造星IV】《造星IV》女團今晚出道 前夫大反撃：係時候到我哋用攬枕啦！ 【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭 花姐不想辦《全民造星V》【有片】 13:27 2021/12/26 【全民造星IV】阿Wing揚言女團與MIRROR競爭 花姐不想辦《全民造星V》【有片】 【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻 三甲選心水女團團員 11:58 2021/12/26 【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻 三甲選心水女團團員 網絡熱話 ViuTV 歌手 組合 全民造星