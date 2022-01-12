【全民造星IV】《造星IV》女團舉行記者會　現場8塊大屏幕宣布成員誕生

▲ 《全民造星IV》記者會現場。（梁樂欣 攝）

ViuTV大型偶像育成節目《全民造星IV》完結，ViuTV挑選出具潛力的參賽者組成全新女子組合，並在今日6時半於尖沙咀海港城舉行記者會。

因為ViuTV對此事一直十分保密，連女團成員人數也一直不公布。

媒體進入會場後等待記者會，現場播放住動感十足的純音樂，在中間大舞台上有一個大電子屏幕並顯示「Hold your breath」。另外，左右兩邊共有8塊屏幕，以此佈置估計女團如一直傳聞會共有8位成員。

▲ （梁樂欣 攝）

記者：梁樂欣