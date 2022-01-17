【Staycation】JW萬豪酒店推零房價優惠　$2022餐飲消費額連30小時住宿

新一年，新希望。JW萬豪酒店新一年為大家帶來新驚喜，推出「JW 2022豪嚐」住宿優惠，港幣$2,022起包住宿連港幣$2022餐飲消費額，換言之，大家可以零房價優惠住宿30小時！除此之外，酒店在新年期間推出賀年午市及傍晚套餐。

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「JW 2022豪嚐」

酒店指「JW 2022豪嚐」住宿優惠每房每晚由港幣2,022元起，包括30小時酒店住宿體驗（最早上午11時入住及最遲下午5時退房）及港幣淨價$2,022的餐飲消費額，可用於酒店內所有餐廳或客房享用餐膳，不過2022年1月31日至2月3期間，餐飲消費額將不適用於萬豪金殿。

住宿優惠期：即日起至2022年2月10日另設10% 服務費。

賀年午市及傍晚套餐

酒店表示將於1月31日至2月3日期間，在JＷ萬豪宴會廳推出賀年午市套餐及傍晚套餐，並由中菜廳萬豪金殿的團隊主理，並送上免費住宿連早餐。

▲ JW萬豪酒店於1月31日至2月3日推出賀年午市及傍晚套餐。（圖片由酒店提供）

JW萬豪宴會廳之萬豪金殿賀年午市套餐：

• 午市套餐（四位）：港幣3,118元起

• 午市套餐（五位）：港幣3,648元起

• 午市套餐（六位）：港幣4,178元起

以上午市套餐外，再包豪華客房一晚住宿禮券＋自助早餐買一送一

JW萬豪宴會廳之萬豪金殿賀年傍晚套餐（由下午3時30分至6時供應）：

• 傍晚套餐（四位）：港幣4,588元起

• 傍晚套餐（五位）：港幣5,388元起

• 傍晚套餐（五位）：港幣6,388元起

以上傍晚套餐外，再附送餐酒一瓶＋豪華客房一晚住宿禮券＋自助早餐買一送一。

酒店指住宿禮券適用於2022年1月31日及2月28日

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記者：蕭雅文