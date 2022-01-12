【小一派位】全港僅1校網統一派位階段須「加派」　校長料移民潮將抵銷學額需求增幅

▲ 有深水埗區小學校長表示，即使區內小學可「加派」學額，也可能被移民潮抵消。（資料圖片）

9月入讀小一的「統一派位」選校程序將於下周六（22日）展開，全港僅1個校網需採取「加派」措施，比去年5個校網大幅減少，唯一需加派的深水埗區40校網內，惟有區內熱門小學校長直言，當局估算的學額需求增幅或被移民潮抵銷。

TOPick按教育局今日（12日）發布「2022年統一派位各小一學校網選校名冊」統計，全港36個校網之中，深水埗區40校網將如去年一樣，採取暫時「加派」措施，實施小班教學的學校，每班暫定派位人數由25人提升至29人，即每班增加4名學生；而去年共有5個校網須加派，除40校網，還有觀塘區46校網、元朗區73、74校網，以及沙田區91校網。

以自行收生學額及統一派位學額各佔約一半計算，40校網內21間小學，有12校未用盡自行分配學額，若計及行「小班」的「加派」學額，亦有近半未用盡學額。

區內行「大班」的中華基督教會協和小學（長沙灣），則提供62個統一派位學額，推算自行階段「超收」13人。身兼深水埗區校聯會副主席的校長蔡世鴻表示，近年區內有多幢新屋邨相斷落成，令學生人口上升，形容「比其他區好啲」，「但所謂學生數字多咗，到頭嚟報嘅人係咪咁多呢？」

他相信，移民潮會影響收生，令最終學位供求數字相若，而向來會有家長鍾情區內某幾間小學的現象，其他地點「無咁就腳」的弱勢學校較難在自行階段收足學生，且在移民潮影響下或會會面對較大衝擊。

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記者：馮琪雅