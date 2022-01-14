【KO黑眼圈】男子長期熬夜有黑眼圈10年　經中醫治療3星期熊貓眼消失【附急救方法】

▲ 一名男子因長期熬夜有黑眼圈達10年，經中醫治療3星期後，「熊貓眼」已消失。

不想長期被嘲有「熊貓眼」，有甚麼治療、急救方法？註冊中醫師陳嬿珺向TOPick分享一個黑眼圈病例，一名30歲男子經常熬夜，有黑眼圈達10年，接受3個星期中醫治療後，已明顯消退。陳醫師受訪指，黑眼圈反映3個內臟出問題。她講解黑眼圈成因、特徵及治療方法，並教3招急救。其中一種茶療，起床後飲用有助快速消腫！

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陳醫師接受TOPick訪問時指，該名男患者早年已察覺自己有黑眼圈，情況持續10年。他日以繼夜學習，亦經常熬夜工作，導致肝氣、腸胃較差，容易腹瀉，並常感覺乏力、容易疲倦及水腫。因想改善精神狀態、增強體魄，故求診中醫。

醫師指，該患者因為脾虛、肝火旺盛，導致黑眼圈出現。他內服健脾利水、疏肝的中藥，服藥後感覺精神，大便次數減少，更易入睡；同時，經中醫辨證針刺並配合美顏針，每星期治療一次，3星期後黑眼圈已明顯減退。

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黑眼圈成因

陳醫師解釋，眼睛下方是人體皮膚最薄的地方，很多人熬夜或睡眠不足就會有黑眼圈。這是因為人體缺氧，導致血液顏色較深，容易產生黑眼圈。從側面觀察，若看到下瞼處凸起，即是眼袋；若無明顯凸起的，則為黑眼圈。中醫認為，黑眼圈與五臟有關。不過，男性、女性黑眼圈成因稍有不同。

本港男性出現黑眼圈，病因大多與肝、脾、腎失調有關。詳細解釋如下：

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另外，房勞（性生活）過度，也會導致腎陽虛衰，腎的氣化功能失司，體內水飲停留於體內，積聚在眼下，化為眼袋，其色黑，即為黑眼圈。

本港女性大多因為肝脾失衡而有黑眼圈。女性以肝為先天，若出現黑眼圈，多數是肝脾兩虛。另外，也有一種是因為肺虛、鼻敏感嚴重而導致的黑眼圈。若黑眼圈顏色深、範圍大，有機會是腸胃欠佳。詳細解釋如下：

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改善方法

1. 內服中藥

陳醫師指，上述病例的患者因為脾虛、肝火旺盛，導致黑眼圈出現，宜服用以下中藥：

補氣利水：例如黨參、茯苓、薏苡仁

活血：例如丹參、紅花、桃仁

去肝火、明目、消脂：例如決明子

2. 外塗藥膏：若有黑眼圈，可以自行用艾草、白芷、薏苡仁、茯苓磨成細粉，加入蜂蜜，外敷在患處，但注意要避開眼睛。

3. 宜多吃以下食材：若屬於脾虛性黑眼圈，平日可以多進食健脾的中藥，例如：淮山、茯苓、黨參、黃芪。

4. 茶療：陳醫師介紹一款脾虛防「熊貓眼」茶飲，有助健脾補虛，防治黑眼圈：材料為白術、茯苓、炙甘草、生黃芪、決明子各3克，開水沖泡飲用即可。

急救方法

陳醫師提醒，臨睡前2小時前勿喝水，以免起床後水腫。另外，教大家3招急救，去除黑眼圈，包括按穴位急救、熱敷、茶療：

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記者：黃泳欣