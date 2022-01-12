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【新冠疫苗】香港護理學院支持盡早為兒童及青少年接種新冠疫苗

社會 19:30 2022/01/12

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行政長官林鄭月娥日前表示，會將科興疫苗接種擴展到5至11歲的兒童，並在農曆新年假期後派外展隊到學校為學童接種疫苗。香港護理專科學院表示，接種疫苗的益處大於風險，支持新冠疫苗顧問專家委員會的建議，歡迎政府為兒童及青少年提供疫苗接種計劃的措施。

學院指，根據美國疾病控制和預防中心的數據，兒童和青少年感染新冠病毒可能導致住院治療，甚至引發長期併發症和死亡，除了其他感染控制預防措施外，疫苗接種會對兒童和青少年會産生保護作用。 已接種疫苗的兒童和青少年除可減低染病的嚴重性及引致的併發症外，更可保護家庭成員，包括不符合疫苗接種條件的家庭成員。

香港護理專科學院和屬下14所護理學院支持新冠狀病毒疫苗顧問專家委員會的建議，歡迎政府為促進向3至17歲兒童及青少年提供疫苗接種計劃的措施。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：蘇文軒

 

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