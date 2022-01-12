【小一派位】多間名校近1班統一派位學額被蠶食　涉九龍城及沙田等6校網需向鄰網借位

▲ 移民潮下多間熱門小學在自行階段「超收」情況仍然嚴重。（資料圖片）

9月入讀小一的「統一派位」選校程序將於下周六（22日）展開，因應學生人口下跌，全港僅1個校網須「加派」學位，但涉及九龍城41名校網等6校網仍需向鄰區「借位」，傳統名校喇沙小學以及九龍塘官立小學等多校「超收」情況亦比去年略為嚴重，有個別地區名校「世襲生」均蠶食近1班小一學額。

教育局今日（12日）表示，預計本年度有4.8萬人參加小一派位，較去年減少約1,700人、佔3.4%，全港唯一須採取「加派」措施的深水埗區40校網內，多間學校也未用盡自行學額。（詳情即看：【下一頁】）

TOPick按教育局最新發布「2022年統一派位各小一學校網選校名冊」統計，全港6個校網須「借位」，少過去年8個校網，當中涉及九龍城（41、35校網）、觀塘（46校網）、元朗（73、74校網）及沙田（91校網），其中沙田91校網需向同區88、89校網共借198位。

至於九龍城41名校網，提供478個統一派位學額，按年略減8個，需向黃大仙區43校網9間小學共借45位。

按各校自行分配學位及統一派位學額推算，41校網的傳統名校喇沙小學在統一派位階段提供80個學額，比去年少4個；按該校90個自行學額，估計今年有約10個統一派位學額被「世襲生」蠶食；瑪利諾修院學校（小學部）世襲生蠶食約5個學額，餘下70個統一派位學額。

九龍塘官小則提供42個小一統一派位學額，中華基督教會基華小學（九龍塘）提供52個統一派位學額，兩校分別有約8個學額遭蠶食。

至於其他地區名校「超收」情況，沙田區91校網浸信會呂明才小學則有約27個學額、推算接近1班學額被蠶食，僅提供33個統一派位學額；同區浸信會沙田圍呂明才小學亦有約20個學額被蠶食，餘下55個統一派位學額。灣仔區12校網的軒尼詩道官立小學則有23個統一派位學額被蠶食，僅餘40個統一派位學額。

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記者：馮琪雅