【檢疫酒店】香港海景絲麗酒店改為密切接觸者檢疫酒店　下周一起提供268個單位

政府今日（12日）宣布，由下周一(17日)起，香港海景絲麗酒店將用作新型冠狀病毒陽性檢測個案的密切接觸者檢疫酒店。



因應近日陽性檢測個案急劇上升，以致入住檢疫設施的密切接觸者人數大增，除竹篙灣檢疫中心外，政府已啓動鯉魚門公園及度假村和3間檢疫酒店。政府亦正籌備重啓八鄉少年警訊永久活動中心和西貢戶外康樂中心，以接收密切接觸者及其家居接觸者。連同香港海景絲麗酒店提供的268個單位，政府將有約5,000個單位作密切接觸者檢疫用途，以應付疫情的需要。



現時，香港海景絲麗酒店為第六輪及第七輪指定檢疫酒店計劃下的酒店。由即日起，香港海景絲麗酒店暫時停止參與指定檢疫酒店計劃，並不再接受來港人士預約。正在該酒店接受檢疫的人士將以符合感染控制指引的安排，逐步遷至其他指定檢疫酒店繼續檢疫。

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記者：蘇文軒