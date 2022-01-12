【新冠疫苗】專家委員會倡降低復必泰接種年齡5至11歲　接種劑量為成人的三分一

2019冠狀病毒病疫苗顧問專家委員會今日（12日）就認可新冠疫苗的持續效益及風險評估舉行會議，建議降低復必泰接種年齡至5至11歲，接種劑量為成人劑量三分一。



顧問專家委員會今日在會議上評估2款認可疫苗的持續效益及風險平衡，仍然認為2款疫苗的效益均大於風險，無需建議更改該兩款疫苗的使用。就5至11歲兒童接種復必泰疫苗，顧問專家委員會得悉現時並未收到5至11歲兒童劑量封裝（即每劑10微克）的申請，在審視已公布的相關效能及安全性資料後，顧問專家委會建議可容許為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的部分劑量，即三分之一劑量作「標示外使用」，並參考相關科學委員會建議推行接種計劃。



因應現時及預期的疫情發展，顧問專家委員會建議政府應把有關資料交由衞生署衞生防護中心轄下的聯合科學委員會考慮應否及如何為5至11歲兒童接種成人復必泰疫苗的部分劑量，以助適時為相關年齡組別提供復必泰疫苗接種。



政府指，會繼續與復星醫藥跟進擴展復必泰疫苗的適用年齡至涵蓋5至11歲兒童。政府亦會繼續確保認可疫苗符合安全、效能及質素要求，並繼續適時向公眾及相關持份者公布有關疫苗的最新安全性及科學信息。

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記者：蘇文軒