【重組架構】林鄭方案將房屋、發展分立兩局　政府消息：若合併將規模太大

▲ 特首林鄭月娥今日公布政府架構重組方案，包括分拆運輸及房屋局，將房屋局獨立成局。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日公布政府架構重組方案，包括分拆運輸及房屋局，將房屋局獨立成局。對於未有將房屋局與發展局合併，政府消息人士解釋，若將兩者合併，新的政策局規模將會太大。

消息人士解釋，發展局轄下已設有2個常任秘書長，分管規劃及地政科和工務科，若再加入多一個負責房屋的常秘，新的政策局規模將會太大；至於將發展局分拆，亦會影響土地發展。

環境局日後改組成環境及生態局後，將會加入食物環境衞生署，消息人士形容，可以做到垃圾處理、回收「一條龍」；但由於食環署亦會處理市政衞生工作，料日後仍有機會分拆。

消息人士相信，由於今次「大重組」，僅涉及政策局層次的頂層架構，料未來會就政府部門層次，再次進行「小重組」。

消息指，民政事務局（即未來的民政及青年局）將檢討區議會功能和架構，料檢討工作會在今屆區議會任期完結前完成，相信會進行公眾諮詢，又料屆時或會一併處理食環署問題。

消息人士表示，現屆政府會在下屆特首在3月27日選出後，再商討最終改組方案，期望最快4月可交上立法會審議，在6月初獲立法會通過，以趕在新一屆政府7月1日上場時能夠落實。

對於有聲音質疑是「越俎代庖」，消息人士強調，現屆政府希望社會提早展開討論，有利下屆政府構思新架構，強調並非越俎代庖，抑或要下屆政府「硬食」。

至於副司長問題，消息指，副司長定位是司長之下、局長之上，未來會負責協調跨局工作，例如處理「北部都會區」、「明日大嶼」發展，以及國家安全、人力政策和氣候變化。

消息人士續指，下屆特首會決定是否設立副司長一職，而副司長有機會直接向特首負責。

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記者：胡偉明