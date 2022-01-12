【新冠肺炎】黃傑龍強調打邊爐與霧化無關　指「100度以上的蒸氣不會傳播病毒」

▲ 敍福樓集團主席黃傑龍。(經濟日報資料圖片)

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代最新情況時表示，今日有一名20歲男大學生初步確診，他曾於1月4日到銅鑼灣希慎「牛気」，當局調查發現，他與個案12,882曾當晚曾7時起同場，懷疑食肆出現傳播，相關部門會到銅鑼灣希慎廣場牛氣視察。詳情即看：【下一頁】

張竹君在記者會上指，對「牛気」的情況十分擔心，憂慮「打邊爐」會霧化病毒，舉例早前幾波都出現過相關情況，稍後會檢測煤氣、環境有沒有問題。

經營連鎖日式火鍋店的敍福樓集團主席黃傑龍傍晚在社交平台發文質疑張竹君的說法。他表示， 疫情傳播期間減少外出街用膳無可厚非，惟強調打邊爐與霧化無關，因「100度以上的蒸氣不會傳播病毒」；又提到政府專家顧問袁國勇早前已曾已為此事澄清。詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：洪芷晴