  • 17°C
香港時間 : 2022112日 (週三) 21:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】黃傑龍強調打邊爐與霧化無關　指「100度以上的蒸氣不會傳播病毒」

社會 20:21 2022/01/12

分享：

熱門 COLLAR 第五波疫情 升中面試 李靚蕾 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

敍福樓集團主席黃傑龍。(經濟日報資料圖片)

本港爆發第五波疫情，社區傳播鏈未斷，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日交代最新情況時表示，今日有一名20歲男大學生初步確診，他曾於1月4日到銅鑼灣希慎「牛気」，當局調查發現，他與個案12,882曾當晚曾7時起同場，懷疑食肆出現傳播，相關部門會到銅鑼灣希慎廣場牛氣視察。詳情即看：【下一頁】

張竹君在記者會上指，對「牛気」的情況十分擔心，憂慮「打邊爐」會霧化病毒，舉例早前幾波都出現過相關情況，稍後會檢測煤氣、環境有沒有問題。

經營連鎖日式火鍋店的敍福樓集團主席黃傑龍傍晚在社交平台發文質疑張竹君的說法。他表示， 疫情傳播期間減少外出街用膳無可厚非，惟強調打邊爐與霧化無關，因「100度以上的蒸氣不會傳播病毒」；又提到政府專家顧問袁國勇早前已曾已為此事澄清。詳情即看：【下一頁】

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：洪芷晴

相關文章

【新冠肺炎】林鄭稱會收緊空運措施　料部份商品價格上升或缺貨
今日 16:22
【新冠肺炎】林鄭稱會收緊空運措施　料部份商品價格上升或缺貨
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
今日 16:42
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
今日 16:27
【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
【第五波疫情】飲食美容業員工嘆無法生存　冀政府直接向前線員工發放現金津貼
今日 15:59
【第五波疫情】飲食美容業員工嘆無法生存　冀政府直接向前線員工發放現金津貼
【第五波疫情】中六級男生初步確診　灣仔鄧鏡波書院明起停課3天
今日 17:22
【第五波疫情】中六級男生初步確診　灣仔鄧鏡波書院明起停課3天

你可能感興趣

【新冠肺炎】林鄭稱會收緊空運措施　料部份商品價格上升或缺貨
今日 16:22
【新冠肺炎】林鄭稱會收緊空運措施　料部份商品價格上升或缺貨
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
今日 16:42
【新冠肺炎】20歲大學生曾到銅鑼灣希慎廣場牛気　張竹君：餐廳內疑有傳播須調查
【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
今日 16:27
【第五波疫情】新增22宗確診個案　一宗不明源頭個案涉竹篙灣保安員【不斷更新】
疫情 大學 新冠肺炎疫情 新冠肺炎 張竹君 日式火鍋 強制檢測 銅鑼灣 衞生防護中心 衞生署

最高瀏覽

【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
15:36 2022/01/11
【貪玩惹禍】家長掛住行街懶理小朋友　頑童爬上米妮頭整爛連卡佛16萬擺設
【在家工作】消息：非核心抗疫公務員　周四起可輪流在家工作至年初四
21:04 2022/01/11
【在家工作】消息：非核心抗疫公務員　周四起可輪流在家工作至年初四
【高危地點】13個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】
今日 09:37
【高危地點】13個處所列高危場地　曾到訪市民盡快接受檢測【附中英文地址】